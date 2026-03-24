Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Netflix arranca la primavera con estrenos que están generando conversación global: desde adaptaciones esperadas como One Piece: Rumbo a la Grand Line hasta producciones originales como la película argentina Parque Lezama.

Para maratonear ya: 5 estrenos de Netflix que están dando de qué hablar

1. One Piece: Rumbo a la Grand Line

La esperada adaptación con actores reales del popular manga japonés llegó el 10 de marzo. La serie sigue a Monkey D. Luffy y su tripulación en la búsqueda de un tesoro legendario. Es uno de los estrenos más comentados por la fidelidad al material original y la expectativa de los fans.

2. Parque Lezama

Disponible desde el 6 de marzo, esta película argentina dirigida por Juan José Campanella adapta la obra teatral de Herb Gardner. Protagonizada por Luis Brandoni y Eduardo Blanco, explora la amistad entre dos hombres con visiones opuestas sobre la vida, el tiempo y las pérdidas. Ha generado gran interés en Latinoamérica.

3. Peaky Blinders: El hombre inmortal

La exitosa saga británica regresa con un nuevo capítulo que mezcla drama histórico y acción. Este spin-off expande el universo de los Shelby y promete mantener la intensidad que convirtió a la serie en fenómeno global.

4. Jeff Ross: Take a Banana for the Ride

Estreno el 24 de marzo, este especial de comedia trae al humorista Jeff Ross en su debut en Broadway. Con 90 minutos de sátira y humor ácido, es una opción ligera y entretenida para quienes buscan desconectar.

5. Máquina de Guerra

Nueva producción original de Netflix que combina acción y política. Con un enfoque crítico sobre los conflictos bélicos modernos, se perfila como una de las apuestas más ambiciosas del mes.