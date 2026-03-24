Cine en casa
Para maratonear ya: 5 estrenos de Netflix que están dando de qué hablar
La esperada adaptación con actores reales del popular manga japonés llegó el 10 de marzo.
Netflix arranca la primavera con estrenos que están generando conversación global: desde adaptaciones esperadas como One Piece: Rumbo a la Grand Line hasta producciones originales como la película argentina Parque Lezama.
Para maratonear ya: 5 estrenos de Netflix que están dando de qué hablar
1. One Piece: Rumbo a la Grand Line
La esperada adaptación con actores reales del popular manga japonés llegó el 10 de marzo. La serie sigue a Monkey D. Luffy y su tripulación en la búsqueda de un tesoro legendario. Es uno de los estrenos más comentados por la fidelidad al material original y la expectativa de los fans.
2. Parque Lezama
Disponible desde el 6 de marzo, esta película argentina dirigida por Juan José Campanella adapta la obra teatral de Herb Gardner. Protagonizada por Luis Brandoni y Eduardo Blanco, explora la amistad entre dos hombres con visiones opuestas sobre la vida, el tiempo y las pérdidas. Ha generado gran interés en Latinoamérica.
3. Peaky Blinders: El hombre inmortal
La exitosa saga británica regresa con un nuevo capítulo que mezcla drama histórico y acción. Este spin-off expande el universo de los Shelby y promete mantener la intensidad que convirtió a la serie en fenómeno global.
4. Jeff Ross: Take a Banana for the Ride
Estreno el 24 de marzo, este especial de comedia trae al humorista Jeff Ross en su debut en Broadway. Con 90 minutos de sátira y humor ácido, es una opción ligera y entretenida para quienes buscan desconectar.
5. Máquina de Guerra
Nueva producción original de Netflix que combina acción y política. Con un enfoque crítico sobre los conflictos bélicos modernos, se perfila como una de las apuestas más ambiciosas del mes.