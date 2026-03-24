Luis Abinader llega a París: se reunirá con Macron y participará en foro anticorrupción

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Visita estrecha lazos de confianza y colaboración entre ambos países; se promoverán inversiones en sectores clave como infraestructura, transporte, logística, zonas francas y energías renovables

París, Francia. -El presidente Luis Abinader arribó la noche de este lunes a París, Francia, en una visita oficial en la que se llevará a cabo un nuevo encuentro con el presidente francés, Emmanuel Macron, y participará en la ceremonia inaugural del Foro Global Anticorrupción e Integridad que organiza la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

En la sede de la OCDE, el jefe de Estado también participará en la firma de un Memorandum de Entendimiento entre la República Dominicana y dicha organización, aceptando la invitación de su secretario general Mathias Cormann, quien además informó que el presidente Abinader estaría participando en el 18.º Foro Económico Internacional sobre América Latina y el Caribe, que formará parte del calendario de actividades del décimo aniversario del Programa Regional de la OCDE para América Latina y el Caribe el 2 de junio de 2026.

El Foro Global Anticorrupción e Integridad de la OCDE, que inicia este martes, es un espacio clave para promover políticas de transparencia, rendición de cuentas y fortalecimiento institucional.

Al presidente le acompañan, los ministros, de la Presidencia, José Ignacio Paliza; de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez; de Educación, Luis Miguel De Camps; la directora de Ética e Integridad Gubernamental, Milagros Ortiz Bosch; y también su hija Esther Abinader, el jefe del Cuerpo de Seguridad Presidencial, Jimmy Arias, y sus asistentes Eilyn Beltrán y Noelia Shephard

Otros encuentros que sostendrá el jefe de Estado serán con líderes empresariales, con el objetivo de impulsar inversiones y cooperación económica.

Asimismo, se reunirá con Aidan Eyakuze y sostendrá un almuerzo de trabajo con Mathias Cormann, secretario general de la OCDE. La jornada culminará con el esperado encuentro entre Luis Abinader y Emmanuel Macron, seguido de un acercamiento con la comunidad dominicana residente en Francia.

El miércoles 25, el presidente encabezará un desayuno con empresarios franceses enfocado en fortalecer los vínculos comerciales y atraer inversiones hacia sectores estratégicos como infraestructura, transporte, logística, zonas francas y energías renovables.

La salida del jefe de Estado, desde París, está prevista para horas de la tarde de ese mismo día.