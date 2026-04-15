Ráfaga de viento embiste la capital y deja daños materiales

Publicado por Olga Vergés Creado: Actualizado:

Los intensas aguaceros registrados la tarde del lunes en gran parte del Gran Santo Domingo dejaron a su paso muchos daños en múltiples sectores de la capital. El fenómeno climático, identificado como una microrráfaga además generó largos taponamientos y y afectó la seguridad vial en la mañana de ayer.

Calles anegadas y deterioro en infraestructuras de viviendas y comercios evidencian el impacto.

Los árboles derribados no solo bloquearon calles, sino que también dañaron el tendido eléctrico, dejaron a muchas comunidades aún sin servicio energético. En un recorrido realizado por este diario, fue constatada la magnitud del perjuicio, con calles cubiertas de escombros y ciudadanos que enfrentaron las consecuencias.

El centro comercial Malecón Center, en el Distrito Nacional, sufrió un colapso parcial de una estructura metálica el cual fue captado en vídeos y difundido en las redes sociales.

El hecho ocurrió cerca de las 5:35 de la tarde, momentos en los que un elemento del diseño estructural del piso 12 del edificio, se desprendió y cayó hacia ls vía, lo que generó alarma entre los presentes y daños en vehículos.

La calle Wenceslao Álvarez, en la Ciudad Universitaria fue otro lugar donde recibió gran impacto con decenas de árboles en medio de las calles al igual que la calle Pablo Pina.

La Facultad de Ciencias Uasd fue la más afectada.

Asimismo, la avenida Independencia, una vía histórica y principal de Santo Domingo, el cual atraviesa el sector residencial y comercial de Gazcue fue duramente golpeado por el violento fenómeno.

En algunas zonas residenciales se vió empleadas de limpieza sacando agua posada dentro de la edificaciones, mientras recogedores la Alcaldía del Distrito Nacional (ADN) disponía a recoger las basuras dispersas en las aceras y vías de lugar.

Algunas facultades de la UASD siguen sin luz.

En otros sectores como en la Zona Colonial algunos comercios también resultaron afectados, con reporte de daños considerables en sus mercancías. Propietarios y empleados afanabam por rescatar lo poco que no había sido alcanzado por las corrientes, en medio de la desesperación de perder su fuente de sustento.

Ante la situación, brigadas del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), junto a unidades de emergencia del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1 estaban en las calles en evaluaciones y limpieza para despejar las vías.

UASD en total destrucción

El paso de las fuertes lluvias provocó cuantiosos daños en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) y averías en sus facultades.

Algunas vías del campus permanecen cerradas debido a la caída de árboles, entre los cuales están los que bloquean calles internas, mientras ramas y troncos continúan esparcidos en aceras y áreas verdes, lo que dificultan el tránsito de vehículos y el peatonal.

De igual forma, el edificio administrativo de la UASD también resultó afectado, en especial en su entrada principal, donde las puertas de cristal estallaron debido a la fuerte vibración provocada por las lluvias. El área está acordonada.

Club uasdiano con daños

Las fuertes precipitaciones dejaron importantes daños en el Club de los Profesores de la UASD, una de las áreas de esparcimiento más utilizadas por estudiantes y personal académico.

Entre los daños principales, las autoridades reportaron el colapso en parte de la infraestructura, caída de ramas y acumulación de agua en distintas áreas.

Asimismo, parte del mobiliario resultó perjudicado debido a la humedad y a la exposición directa del agua. Personal de mantenimiento realizó intensas labores de limpieza buena parte del día.