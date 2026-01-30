Raquel Arbaje lamenta el fallecimiento del político Ramón Alburquerque, un "querido compañero"

Publicado por Merilenny Mueses Creado: Actualizado:

La primera dama de la República, Raquel Arbaje, lamentó este viernes el fallecimiento del político dominicano Ramón Alburquerque, a quien definió como un hombre entregado al servicio público y un “querido compañero”.

“Lamento profundamente el fallecimiento de nuestro compañero Ramón Alburquerque, un hombre cuya militancia en las filas del Partido Revolucionario Dominicano primero y, luego, desde las del Partido Revolucionario Moderno, es un ejemplo de servicio al progreso del país y a la consolidación de la democracia”, expresó.

Agregó que Alburquerque, de “sólida formación académica, técnico brillante y experimentado polemista”, será recordado también por su trato afable, su espíritu solidario y su entrega al trabajo político para construir una República Dominicana centrada en la gente.

“Descansa en paz, querido compañero”, concluyó.

Hace aproximadamente un mes se informó que el ingeniero, de 76 años, se encontraba estable y bajo evaluación médica en un hospital del Alto Manhattan, luego de ser diagnosticado con cáncer de hígado.

En ese momento, diversas personalidades del ámbito político y social se sumaron a una cadena de oración por su recuperación, entre ellos el obispo de la Diócesis Nuestra Señora de la Altagracia, monseñor Jesús Castro Marte, y Guido Gómez Mazara. Hoy, el país lamenta su partida.