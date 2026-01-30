David Collado inicia mejoras en Playa El Faro, San Pedro de Macorís, con inversión millonaria

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

San Pedro de Macorís,.-El ministro de Turismo, David Collado, dejó iniciados los trabajos de mejoramiento del entorno de la playa El Faro de aquí, que tendrá un costo de RD$53,657,756.

La obras es parte del esfuerzo que realiza el ministro Collado para recuperar playas, balnearios y otros espacios públicos que tienen un impacto directo en turismo de cada rincón del país.

El proyecto de mejoramiento del entorno de Playa El Faro contempla una intervención total de 570 metros de longitud dentro de un área general de 12,398 metros cuadrados que va desde la construcción de equipamientos de servicios de playa y de espacio público hasta la reconstrucción de aceras.

El ministro Collado dijo que no escatimará ningún esfuerzo para continuar recuperando las playas y embelleciendo su entorno, porque los dominicano no deben "vivir de espalda al mar".

Manifestó que con esta intervención atiende un viejo reclamo de los residentes de San Pedro de Macorís, al tiempo resalta un atractivo turístico más de esa provincia de la región Este del país.

Ministro Collado interviene otra playa de San Pedro de Macorís

"Hoy estamos dejando iniciados estos trabajos de embelleciendo del entorno de esta emblemática playa como parte de nuestro esfuerzo de seguir invirtiendo en esta provincia para fortalecer su oferta turística", expresó Collado, quien estuvo acompañado de empresario del sector, así como de autoridades provinciales y municipales.

La obra, supervisada por Comité Ejecutor de Infraestructuras en Zonas Turísticas (CEIZTUR), conlleva intervención vial, aceras., construcción de duchas, módulos de pescadores e instalaciones sanitarias e hidráulicas.

La intervención incluye, también, área de estacionamiento, de juegos infantiles y garita de seguridad para POLITUR.

A eso se agrega, además, paisajismo, señaléticas, Iluminación, mobiliario urbano: bancos, bolardos, zafacones y cancha de voleibol para playa.