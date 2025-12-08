Capacitación técnica
Raquel Peña impulsa la inclusión digital y financiera en comunidades de RD
"Bajo la visión del presidente Luis Abinader, el país avanza hacia un modelo de desarrollo basado en capital humano"
La vicepresidenta Raquel Peña encabezó este domingo una jornada conjunta de Indotel y Promipyme, orientada a fortalecer la inclusión digital y financiera en las comunidades, ampliando oportunidades económicas mediante tecnología, formación y acceso al crédito.
Peña destacó que, bajo la visión del presidente Luis Abinader, el país avanza hacia un modelo de desarrollo basado en capital humano, innovación y conectividad. Señaló que los programas gratuitos de capacitación técnica y tecnológica, junto a financiamientos accesibles, han contribuido a la reducción de la pobreza y al impulso del emprendimiento en todo el territorio.
El presidente de Indotel, Guido Gómez Mazara, afirmó que la tecnología es hoy una herramienta esencial para mejorar la vida diaria y anunció que seis demarcaciones serán impactadas por esta iniciativa, siendo San Cristóbal la próxima parada. Durante la jornada, Indotel presentó su programa “Yo Soy Digital”, que forma a jóvenes y adultos en habilidades tecnológicas con alta empleabilidad, como inteligencia artificial y análisis de datos, con apoyo del BID.
El director de Promipyme, Fabricio Gómez Mazara, informó la entrega de RD$231 millones en créditos a 864 microempresarios, el 65% liderados por mujeres. Destacó que estas facilidades, con tasas inferiores a las del sector informal y el programa “Tu Firma es tu Garantía”, acercan el financiamiento a barrios y comunidades, reduciendo brechas de género y territorio.
La jornada realizada en Los Mina refuerza una política pública que integra financiamiento, acompañamiento y formación digital. Indotel y Promipyme continuarán llevando estas acciones a otras comunidades del Gran Santo Domingo.