Raquel Peña impulsa la inclusión digital y financiera en comunidades de RD

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La vicepresidenta Raquel Peña encabezó este domingo una jornada conjunta de Indotel y Promipyme, orientada a fortalecer la inclusión digital y financiera en las comunidades, ampliando oportunidades económicas mediante tecnología, formación y acceso al crédito.

Peña destacó que, bajo la visión del presidente Luis Abinader, el país avanza hacia un modelo de desarrollo basado en capital humano, innovación y conectividad. Señaló que los programas gratuitos de capacitación técnica y tecnológica, junto a financiamientos accesibles, han contribuido a la reducción de la pobreza y al impulso del emprendimiento en todo el territorio.

El presidente de Indotel, Guido Gómez Mazara, afirmó que la tecnología es hoy una herramienta esencial para mejorar la vida diaria y anunció que seis demarcaciones serán impactadas por esta iniciativa, siendo San Cristóbal la próxima parada. Durante la jornada, Indotel presentó su programa “Yo Soy Digital”, que forma a jóvenes y adultos en habilidades tecnológicas con alta empleabilidad, como inteligencia artificial y análisis de datos, con apoyo del BID.

El director de Promipyme, Fabricio Gómez Mazara, informó la entrega de RD$231 millones en créditos a 864 microempresarios, el 65% liderados por mujeres. Destacó que estas facilidades, con tasas inferiores a las del sector informal y el programa “Tu Firma es tu Garantía”, acercan el financiamiento a barrios y comunidades, reduciendo brechas de género y territorio.

La jornada realizada en Los Mina refuerza una política pública que integra financiamiento, acompañamiento y formación digital. Indotel y Promipyme continuarán llevando estas acciones a otras comunidades del Gran Santo Domingo.