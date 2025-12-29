Por esta razón la "brisita fría" sigue presente en República Dominicana

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

La República Dominicana continúa bajo la influencia de una masa de aire polar, que ha generado un ambiente fresco en gran parte del territorio nacional. Por cuarto día consecutivo, las temperaturas se han mantenido bajas y las lluvias han sido escasas, según explicó el analista del tiempo Jean Suriel.

Temperaturas y condiciones

El fenómeno ha provocado un descenso notable en las temperaturas, especialmente en zonas montañosas y del interior del país, donde las madrugadas se han sentido más frías de lo habitual. En las regiones urbanas, el ambiente fresco también ha sido evidente, marcando una diferencia con el clima cálido característico del Caribe.

Escasez de lluvias

De acuerdo con Suriel, el panorama meteorológico ha estado dominado por cielos despejados y pocas precipitaciones, lo que refuerza la sensación de frescor en todo el territorio. La masa de aire polar ha limitado la formación de nubes y sistemas de lluvia.

Este patrón climático ha sido constante durante los últimos días y se espera que continúe afectando el país en lo inmediato. Las autoridades recomiendan a la población tomar precauciones, especialmente en comunidades donde las temperaturas nocturnas descienden con mayor intensidad.