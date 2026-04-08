Por esta razón debes evitar transitar por la avenida George Washington, en dirección Sur-Norte

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La Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT) Informa que en la avenida George Washington, en dirección Sur-Norte, después de la estatua de Montesino, una patana se volcó, ocupando ambos carriles.

Agentes de la DIGESETT se encuentran en el lugar, tomando medidas para habilitar el paso y viabilizar el tránsito en la zona.

Exhortamos a los conductores utilizar vias alternas, transitar con precaución y seguir las indicaciones de nuestros agentes.