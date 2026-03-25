¿Pagamos hoy el precio de una desobediencia a Dios milenaria?

Creado: Actualizado:

La historia de la humanidad está marcada por decisiones que, aunque parezcan pequeñas en su momento, terminan teniendo consecuencias incalculables.

Una de ellas está en la Biblia en el libro de Génesis a partir de capítulo 16, es la de Abraham junto a Sarah, quienes adelantaron el cumplimiento de una promesa de Dios a través de Hagar, dando origen a Ishmael antes del nacimiento de Isaac.

La pregunta que surge hoy, en pleno siglo XXI, es inevitable: ¿Puede una decisión tomada hace miles de años seguir afectando al mundo actual?

La respuesta no es solo teológica, sino también histórica y hasta geopolítica. De Isaac desciende el pueblo de Israel; de Ishmael, según la tradición islámica, provienen los pueblos árabes. Dos linajes, dos promesas interpretadas, y con el paso del tiempo, dos grandes religiones: el Judaísmo y el Islam, que han convivido, pero también chocado a lo largo de la historia.

Hoy, ese conflicto milenario encuentra una de sus expresiones más tensas en el enfrentamiento entre Israel e Irán. Más allá de lo político y estratégico, hay quienes ven en esta disputa un eco lejano de aquella historia familiar marcada por la impaciencia y la desobediencia.

Pero el impacto no se queda en Medio Oriente. La economía mundial, interconectada como nunca antes, reacciona de inmediato.

El precio del petróleo se estremece, los mercados se tornan volátiles y, en países como el nuestro, República Dominicana, comienzan a sentirse las consecuencias: combustibles más caros, aumento en los costos de transporte, alimentos que suben de precio y una presión creciente sobre el bolsillo de los ciudadanos.

Entonces, la reflexión se vuelve aún más profunda: ¿Estamos pagando hoy, indirectamente, las consecuencias de desobediencias a Dios?

Más allá de la interpretación que cada quien pueda tener, lo cierto es que la desobediencia sea en el ámbito personal, político o espiritual tiene un efecto multiplicador.

Las decisiones tomadas fuera de tiempo, sin fe o sin obediencia, pueden desencadenar conflictos que trascienden generaciones.

La historia de Abraham y Sarah no debe verse solo como un relato antiguo, sino como una advertencia vigente. Nos recuerda que actuar por desesperación o falta de confianza puede alterar el curso natural de las cosas, generando divisiones difíciles de sanar.

Hoy, cuando el mundo observa con preocupación los conflictos en Medio Oriente y siente sus efectos en la economía global, vale la pena mirar hacia adentro.

Porque si algo enseña esta historia es que las decisiones de hoy pueden convertirse en los problemas de mañana.

Y quizás, en medio de esta incertidumbre, la lección más urgente sea esta: obedecer, esperar y confiar no solo es un acto de fe, sino también una inversión en el futuro de la humanidad.