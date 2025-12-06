RD presenta en la ONU avances y desafíos de estadísticas para combatir la corrupción

Publicado por Javier Herrera Creado: Actualizado:

Nueva York, EE. UU. – La República Dominicana participó en la Segunda Conferencia Global sobre el Aprovechamiento de Datos para Mejorar la Medición de la Corrupción, celebrada en la Sede de las Naciones Unidas.

La delegación dominicana estuvo encabezada por la doctora Milagros Ortiz Bosch, directora general de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG), y acompañada por Crismairy Jiménez, directora de la Dirección de Normas y Metodologías de la Oficina Nacional de Estadística. Ambas tuvieron una participación activa en las sesiones técnicas y de alto nivel del evento.

Durante su intervención, Ortiz Bosch destacó los avances y desafíos en la creación de estadísticas sólidas para el análisis de la corrupción de próxima generación, enfatizando la importancia de contar con información precisa, comparable y basada en evidencia. “La lucha contra la corrupción exige no solo voluntad política, sino también datos confiables que permitan entender su comportamiento y anticipar sus riesgos. Medir bien es prevenir mejor”, afirmó.

En el marco de estos encuentros Milagros Ortiz Bosch, además sostuvo un encuentro con Michelle Muschett, Subsecretaria General de las Naciones Unidas, Administradora Auxiliar y Directora de la Dirección Regional para América Latina y el Caribe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), donde trataron temas de vital interés para el país en materia de ética y transparencia.

La conferencia, convocada por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y la Academia Internacional Anticorrupción (IACA), reunió a responsables políticos, expertos académicos, organizaciones internacionales y representantes de la sociedad civil. El objetivo central fue profundizar en cómo el uso de datos, indicadores y herramientas innovadoras fortalece la comprensión y medición de la corrupción a nivel global.

Se abordaron temas clave como la implementación de los Principios de Viena, el lanzamiento del Panel Digital Global Anticorrupción, innovaciones tecnológicas, metodologías emergentes para la recopilación y análisis de datos, y la publicación de nuevos informes globales destinados a fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas.

Plan piloto para la medición verificable de la corrupción

Esta iniciativa forma parte de un plan piloto que busca avanzar más allá de la medición de la corrupción basada en percepción, incorporando datos verificables y objetivos. Colombia, República Dominicana y Kenia forman parte de este plan piloto, que pretende fortalecer la disponibilidad de información en formatos abiertos y mejorar la comparabilidad de los datos a nivel internacional.

Al referirse a los avances de la República Dominicana, la doctora Ortiz Bosch destacó que el cumplimiento normativo es clave, y que la disponibilidad de datos abiertos permitirá generar información confiable y accesible para la toma de decisiones en políticas públicas anticorrupción.

Balance y próximos pasos en la región

En el marco de la conferencia, se celebró el evento paralelo “Balance y próximos pasos en la implementación del Marco Estadístico de la UNODC para la Medición de la Corrupción en Colombia, República Dominicana y Kenia”, donde la representación dominicana presentó los progresos alcanzados, los desafíos comunes y las lecciones aprendidas. Esta iniciativa forma parte de Data for Now, liderada por la División de Estadística de la ONU (UNSD) en colaboración con la UNODC, cuyo propósito es fortalecer la capacidad de los países para producir datos oportunos y desagregados mediante el uso de métodos innovadores.

La República Dominicana, junto a Colombia y Kenia, son parte del Plan Piloto como países que han avanzado en la identificación de fuentes de información, prioridades de medición y mecanismos para mejorar la producción y difusión de estadísticas anticorrupción, con el respaldo de la Comisión de Estadística de la ONU (UNSC) y la Comisión de las Naciones Unidas contra la Corrupción (UNAC). Además, se definieron próximos hitos para garantizar la sostenibilidad del plan piloto y su impacto en la formulación de políticas públicas.