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El Fideicomiso RD Vial financia la ejecución de obras de infraestructura vial a través del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) con más 15 mil millones de pesos (15,000,000) la construcción, ampliación y remodelación de autopistas, carreteras, circunvalaciones y boulevard , desde el 2025 y lo que va de este 2026.

Y es que desde el 2021 a la fecha, la institución que dirige Hostos Rizik ejecuta una cartera consolidada de infraestructura vial por valor superior a los 50 mil 470 millones 974 mil 199 pesos (RD$50,470,974,199.62) transformando la comunicación terrestre, gracias a financiamientos provenientes de la combinación de ingresos del sistema de peajes y emisiones de valores estructuradas en el mercado de capitales dominicano.

Rizik afirmó que el Fideicomiso RD Vial es el principal vehículo de inversión en movilidad terrestre del Estado dominicano, transformando la comunicación terrestre y la infraestructura vial del territorio dominicano.

RD Vial financia con 15 mil millones ampliación y modernización de autopistas, carreteras y boulevard

“Este modelo de financiamiento innovador ha permitido sostener una inversión plurianual sostenida, ejecutar obras estratégicas de alta complejidad y fortalecer la base financiera del programa vial nacional”, manifestó.

OBRAS EN EJECUCIÓN

Desde el 2025 a marzo de este año, un conjunto significativo de proyectos continúan en ejecución activa bajo la ejecución del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y financiadas a través del Fideicomiso RD Vial por el orden de por RD$ 15,000,000 millones. Estos son:

Ampliación y Remodelación de la Autopista Duarte con una inversión de cinco mil 967 millones 122 mil 927 pesos (RD$5,967,122,792.57). Esta vía constituye la columna vertebral del sistema vial nacional, con una inversión total superior a los 17 mil 242 millones de pesos (RD$17,242.8), avanzando en trabajos de modernización de puentes, drenajes, señalización de alta durabilidad, iluminación LED y ampliación a 24 vías en su estación de peaje principal. En 2025 también se reubicó el peaje de Pedro Brand, una demanda histórica de los habitantes de esa comunidad.

RD Vial financia con 15 mil millones ampliación y modernización de autopistas, carreteras y boulevard

En los tramos I, II y III de la Circunvalación de Navarrete, se ejecutan recursos, desde el 2025 a la fecha, por el orden de 655 millones 565 mil 813 pesos (655,565,813.65).

En el Boulevard Turístico del Este la inversión asciende a 299 millones 828 mil 736 pesos (RD$ 299,828,736.83)

En la Circunvalación La Otra Banda (La Altagracia) el desembolso supera los 237 millones 644 mil 906 pesos (RD$237,644,906.17)

Mientras que en la carretera Enriquillo–Pedernales la inversión es de 108 millones 162 mil 476 pesos (RD$ 108,162,476.29).

RD Vial financia con 15 mil millones ampliación y modernización de autopistas, carreteras y boulevard

Para la Circunvalación San Francisco de Macorís la ejecución asciende a dos millones 285 mil 774 (RD$ 2,285,774.45)

EVOLUCIÓN DE LA INVERSIÓN DESDE EL 2021 A LA FECHA

Las inversiones que se realizan a través del financiamiento del Fideicomiso RD Vial viene ascenso con los años, siendo el 2024, el año de mayor desembolso superanfo los 15 mil millonesde pesos (RD$15,516.44).

La inversión es como sigue:

Año Inversión ejecutada (RD$ millones)

2021 1,393.57

2022 10,818.64

2023 9,794.51

2024 15,516.44

2025 12,453.43

2026 (en curso) 494.38

TOTAL ACUMULADO 50,470.97

RESULTADOS Y REALIDADES

RD Vial financia con 15 mil millones ampliación y modernización de autopistas, carreteras y boulevard

En 2025, el gobierno de la República Dominicana y el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) entregó al país dos obras de envergadura que estaban entre las más esperadas por la ciudadanía:

Circunvalación de Baní: inaugurada el 14 de agosto de 2025 en ceremonia encabezada por el presidente Luis Abinader.

Cuenta con 19.8 kilómetros de extensión y 17 puentes, permitiendo evitar el casco urbano de Baní, reduciendo tiempos de tránsito en la ruta Santo Domingo–Sur en un 30%. RD Vial desembolsó RD$1,690,494,015.07 para su construcción.

La Avenida Ecológica (completa): tras la inauguración del segundo tramo en febrero y el tramo final el 19 de diciembre de 2025, esta vía de 12 kilómetros conecta Ciudad Juan Bosch y el entorno Charles de Gaulle con la Autopista Las Américas y el Puerto de Caucedo. La inversión total de RD$623,188,278.94 en el período 2025.