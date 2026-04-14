Realizan encuentro de instructores policiales

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La Policía Nacional realizó el “Primer Encuentro Nacional de Instructores” con miras a fortalecer la calidad educativa y la formación integral de los agentes de la institución.

La actividad, que contó con la participación de 211 formadores, fue encabezada por el subdirector general de la Policía Nacional y director de Transformación Policial, general Esteban Figuereo García; el rector del IPES, general Juan Hilario Guzmán Badía; el comisionado ejecutivo para la Reforma y Transformación Policial, general ® Luis Ernesto García Hernández; y la presidenta de la Junta Directiva del IPES, Mu-Kien Sang Ben.

Al hablar sobre el encuentro, el general Figuereo García destacó que es un paso clave en el proceso de profesionalización.