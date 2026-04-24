Recuerdan hazaña coronel Caamaño

Publicado por Llennis Jiménez Creado: Actualizado:

Hoy se cumplen 61 años de la Guerra de Abril de 1965, el levantamiento cívico-militar estalló el 24 de abril, con el propósito de restaurar el Gobierno constitucional del profesor Juan Bosch, que apenas tenía siete meses del mandato que comenzó en 1963, y cuyo enfrentamiento desencadenó la intervención de Estados Unidos causando la muerte de miles de dominicanos.

La Revolución de Abril, tuvo lugar entre el 24 de abril y el 3 de septiembre de 1965, en Santo Domingo, República Dominicana.

Andrés Fortunato Victoria, presidente de la Fundación de Militares Constitucionalista del 24 de abril de 1965, expuso la conferencia “La Guerra de Abril: Sus Consecuencias y la Construcción de la Democracia”, en la que narró hechos de le cegaban la vida a quienes se sumaban a las protestas y que exigían que a Bosch se le reconociera el derecho de gobernar a la República Dominicana, con el juramento de la toma de posesión, el 27 de febrero de 1963.

Fortunato Victoria consideró en su conferencia que entre los antecedentes principales del inicio de la Guerra de Abril se destacaron, entre otros aspectos, el golpe de Estado perpetrado en contra del Gobierno democrático de Bosch, lo cual representó una frustración porque iba en contra de las libertades surgidas con el ajusticiamiento del dictador Trujillo, “tal y como se demostró, al celebrarse las primeras elecciones libres, el 20 de diciembre de 1962”.

Desde una perspectiva cívico-militar, soberana y geopolítica, analizó que un conflicto civil se trasformó en una guerra Patria y evidenció que un sueño democrático fue truncado en la experiencia democrática que comenzó a disfrutar toda la nación, que había surgido por la celebración de unas elecciones donde se expresó libremente la voluntad popular, llevando a Bosch al poder.

Sobre la frustración con el golpe de Estado al presidente Bosch, el 25 de septiembre de 1963 y los esfuerzos por reanudar el orden constitucional, Fortunato Victoria resaltó el papel determinante del capitán Mario Peña Taveras, al apresar al jefe de Estado Mayor, general Marco Rivera Cuesta, y citó la trascendencia del llamado que hizo al pueblo el entonces locutor y fallecido dirigente político doctor José Francisco Peña Gómez, para que respaldara la firme determinación, democrática, de los militares constitucionalista, para la sublevación militar que comenzó el 24 de abril. Valoró la “fiereza” con que los militares y el pueblo democrático luchó y venció en la batalla del puente Duarte a las tropas contrarias a la constitución, tomando la fortaleza Ozama, para sumar más armas con las que se defendieron de la invasión estadounidense, el 28 de abril, y que obligó a los militares dominicanos a negociar con Estados Unidos el 31 de agosto del 1965.

Con charlas, desfile militar y documentales, la Comisión Permanente de Efemérides Patrias , el Museo Nacional de Historia y Geografía y las academias recuerdan la Guerra de Abril, en la que el presidente Lyndon B. Johnson, ordenó invadir Santo Domingo.