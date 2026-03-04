Reforma laboral en el Congreso: lo que se espera en esta legislatura

Publicado por Ninoska Cuevas Creado: Actualizado:

El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, afirmó este martes que el liderazgo del bloque mayoritario del Partido Revolucionario Moderno ha planteado que la actual legislatura estará enfocada en conocer y aprobar importantes reformas pendientes para el país, en especial la laboral, la cual —según indicó— se encuentra prácticamente lista para ser conocida en el hemiciclo.

“Nos proponemos poder conocer la reforma laboral, que está prácticamente lista y que por desavenencia de los diferentes sectores no se pudo terminar de conocerse en la Cámara de Diputados”, manifestó el legislador.

Asimismo, señaló que las conversaciones entre el sector sindical y el empresarial han mostrado avances importantes, lo que podría facilitar que los diputados aprueben la pieza.

"Con relación al Código Laboral, está consensuado en casi un 90 por ciento de su conjunto. Sin embargo, siempre hay un diez que genera algún disenso y que habrá en los próximos días tratar de arribar a acuerdos para ya cerrar de una vez por toda y salir de esa pieza legislativa", agregó el diputado Amado Díaz Jiménez.

Entretanto, el diputado Eugenio Cedeño consideró que el partido de gobierno, mayoritario en el Congreso, debe convocar a sus miembros en la Cámara Baja y definir una postura firme frente al proyecto.

“Yo creo que llegó el momento de que el partido se reúna con sus legisladores y tracen una línea. Previo a esa reunión con los legisladores, entiendo que el partido debe reunirse con el sector laboral y empresarial y escucharlos, porque el pueblo es una responsabilidad de nosotros”, declaró Cedeño.

Otras reformas

Además de la reforma laboral, está pendiente que los diputados conozcan y aprueben la Ley de Seguridad Social, la Ley de Agua y la Ley TAMPES, consideradas fundamentales para el desarrollo institucional y económico del país.