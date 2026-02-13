Regidores de SDO piden investigar al alcalde

Publicado por Juan María Ram­írez Creado: Actualizado:

El Concejo de Regidores de al Alcaldía de Santo Domingo Oeste (ASDO) negó que haya acusado al alcalde Francisco Peña de transferir partidas de la cuenta de inversión a la nómina, hecho que constituye una violación a la Ley 176-07 de los Ayuntamientos y el Distrito Nacional.

Sin embargo, el organismo pidió a la Contraloría General de la República que emita sus consideraciones y recomendaciones a ese órgano de fiscalización local, en torno a la propuesta del alcalde Peña.

En rueda de prensa, los 15 regidores de los tres partidos políticos mayoritarios rechazaron que obstaculicen las prestaciones de los servicios municipales, como han denunciados miembros de la administración municipal.

Explicaron que el 31 de diciembre del pasado año se aprobó el presupuesto municipal correspondiente a 2026, por RD$1,549 millones 550 mil, en el que fue consignada la suma de RD$464 millones 865 mil, el 30 % del monto original, para el pago de la nómina.

Señalaron que el pasado día dos, el alcalde Francisco Peña sometió por ante el Concejo de Regidores, una propuesta de modificación presupuestaria, en la cual solicitaba transferir 10 millones de pesos desde la cuenta de inversión hacia la de personal, lo que fue rechazado.

Explicaron que la finalidad de la referida solicitud, era cubrir la cuenta correspondiente a salarios, lo que consideraron una violación al artículo 22 de la Ley 176-07, que prohíbe la reducción de partidas destinadas a inversiones, modificando el referido artículo por la Ley 75-25.

En un documento leído a la prensa por el presidente del Concejo de Regidores, Joan Manuel Herrera Martínez, establece que la postura de ese cuerpo edilicio tiene como única finalidad, garantizar la legalidad, transparencia y correcto uso de los recursos públicos.

Mientras, el Departamento de Prensa de la Alcaldía Santo Domingo Oeste quedó en enviar una respuesta sobre el tema, pero, hasta el cierre, no llegó.