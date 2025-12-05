Hospitales tienen personal enfermería que necesita la red

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El Servicio Nacional de Salud (SNS) informó que cuenta con la dotación requerida de personal de enfermería en todos los establecimientos que integran la red pública de servicios de salud, garantizando la continuidad y calidad de la atención a la población. La directora de Recursos Humanos del SNS, Jasmine Pérez, explicó que, conforme a los estándares internacionales definidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS), la relación adecuada de personal de enfermería es de 4.7 por cada 8 camas hospitalarias y 1.2 por cada cama de cuidados intensivos, indica un documento.

Lo que existe

En ese sentido, aseguró que el SNS dispone de 191 hospitales con un total de 8,732 camas hospitalarias, de las cuales 325 corresponden a unidades de cuidados Intensivos . En el Primer Nivel de Atención, la dotación del personal de enfermería se organiza por Unidad de Atención Primaria (UNAP), contando actualmente con 1,986 UNAP activas en todo el territorio nacional.

El personal

Para garantizar la oferta continua de los servicios de salud, el SNS dispone de 20,291 colaboradores en el área de enfermería, distribuidos estratégicamente entre el primer nivel de atención y el nivel especializado, lo que permite responder de forma oportuna y segura a las necesidades de salud de la ciudadanía.

“El SNS cuenta con la dotación del personal de enfermería requerido para camas hospitalarias, UCI, programas de salud, emergencias, quirófanos y atención ambulatoria. Esta capacidad instalada nos permite suplir todos los componentes de atención en salud de manera eficiente; desde el punto de vista de recursos de enfermería, estamos debidamente cubiertos”, enfatizó directora de Recursos Humanos.