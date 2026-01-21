Santo Domingo 0ºC / 0ºC
Accidente

Reportan camión cae a aguas del río Ozama, en Sans Soucí

El conductor habría perdido el control

Se desconoce el estado del conductor del camión.

Un camión cayó a aguas del río Ozama, específicamente en la avenida España, próximo al puerto Sans Soucí la noche de este martes.

Según reportes extraoficiales, el conductor del vehículo habría perdido el control. Hasta el momento se desconoce el estado de la persona que iba conduciendo.

De acuerdo con Tráfico Expreso, unidades del Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo Este y organismos de socorro trabajan activamente en la escena.

Noticia en desarrollo...

