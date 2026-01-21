Reportan camión cae a aguas del río Ozama, en Sans Soucí

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Un camión cayó a aguas del río Ozama, específicamente en la avenida España, próximo al puerto Sans Soucí la noche de este martes.

Según reportes extraoficiales, el conductor del vehículo habría perdido el control. Hasta el momento se desconoce el estado de la persona que iba conduciendo.

De acuerdo con Tráfico Expreso, unidades del Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo Este y organismos de socorro trabajan activamente en la escena.

Noticia en desarrollo...