Ministerio de Energía y Minas dona ambulancia a la Junta Distrital de Zambrana–Cotuí

Zambrana, Cotuí.– El ministro de Energía y Minas, Joel Santos, hizo entrega de una moderna ambulancia a la Junta Distrital de Zambrana.

Las llaves del vehículo, que facilitará las labores de salud y emergencias, fueron entregadas por el ministro al síndico de la localidad, Sixto Santana, quien agradeció el gesto por parte del Ministerio de Energía y Minas en favor de los moradores de este poblado, colindante con la mina de oro Barrick Pueblo Viejo.

Santos destacó la importancia de la ambulancia donada a la comunidad de Zambrana, la cual durante años venía reclamando dicho vehículo, indispensable para facilitar las labores de rescate y asistencia en casos de emergencias.

“Lo primero que quiero decir es que con la entrega de esta ambulancia nos enfocamos en la salud de la gente. Es algo que todas las autoridades de esta provincia, comenzando por el senador Ricardo de los Santos, los diputados, los alcaldes y los comunitarios de aquí, habían reclamado. Hoy estamos cumpliendo con el compromiso y la promesa para con todos ustedes”, exclamó Joel Santos.

Potencial minero

El funcionario señaló que Sánchez Ramírez cuenta actualmente con una de las mayores riquezas naturales y un gran potencial minero en la República Dominicana.

Argumentó que las exportaciones mineras juegan uno de los roles de primer nivel en la consolidación, movimiento y crecimiento de la economía dominicana.

Dijo que las exportaciones mineras cerraron el año pasado con más de dos mil seiscientos millones de dólares.

“Es una cifra responsable y esto representa el dieciocho por ciento del total de las exportaciones del país. Es decir, tener una dinámica comunidad minera como Sánchez Ramírez es un orgullo y de gran importancia para el dinamismo de la economía dominicana”, argumentó Joel Santos.

Advertencias del presidente del Senado

El presidente del Senado de la República, Ricardo de los Santos, advirtió a muchos funcionarios de la actual administración que deben transitar por el carril de la transparencia, el decoro y la moralidad en cada una de sus acciones y en el desempeño de sus responsabilidades dentro de las instituciones estatales bajo su cargo.

El también senador de Sánchez Ramírez defendió las valientes decisiones del presidente Luis Abinader de apartar y someter a la justicia a funcionarios que se han visto salpicados por casos de corrupción.

Argumentó que las últimas destituciones realizadas por el presidente ratifican la ética y coherente filosofía del primer mandatario, de que cuando se trata de la sana administración de los recursos del Estado, “tiene amigos, no cómplices”, expresó De los Santos.

Dijo además que el mandatario ha sido claro y coherente, y que aquellos funcionarios que se manejen mal corren el riesgo de sufrir la misma suerte de quienes ya fueron apartados de sus cargos y sometidos a la justicia por sus malas acciones en perjuicio de la patria.

Las declaraciones del presidente del Senado, Ricardo de los Santos, se produjeron al agotar un turno durante el acto de entrega de la ambulancia por parte del Ministerio de Energía y Minas, en el distrito municipal de Zambrana, Cotuí.