República Dominicana bloquea entrada carne cerdo de España

El director de la Dirección General de Ganadería, Abel Madera, informó la suspensión inmediata de las importaciones de carne de cerdo y productos derivados procedentes de España, luego de que se confirmara la presencia de la Peste Porcina Africana en ese país, principal productor de cerdo en Europa. Madera explicó que a pesar de que República Dominicana no figura entre los grandes compradores de carne fresca española, las autoridades agropecuarias dominicanas actuaron de forma preventiva en cuanto la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA) confirmó oficialmente el pasado 28 de noviembre, la detección del brote en jabalíes silvestres de la región de Cataluña. Recordó que la mayor parte de la demanda dominicana de cerdo fresco y congelado proviene de Estados Unidos.

El funcionario aseguró que la medida busca proteger la producción nacional y evitar cualquier riesgo de ingreso de la enfermedad al territorio dominicano. “La restricción abarca no sólo la carne fresca y congelada, sino, también embutidos, productos procesados, subproductos porcinos y material genético, hasta tanto las autoridades internacionales y españolas logren controlar el brote y certificar que no representa amenaza”, afirmó. Madera resaltó que RD mantiene estrictos protocolos de inspección en puertos y aeropuertos, en mercancías y productos agrícolas considerados de riesgo.