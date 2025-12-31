¿Qué aprendimos como país en 2025?: Lectores del Periódico HOY comparten su opinión y sentir

Publicado por Aldrys Sánchez Creado: Actualizado:

Entre el ruido de las calles, agendas apretadas y rutinas del día a día, moradores del Gran Santo Domingo sacan tiempo para reflexionar sobre las enseñanzas que deja el 2025; aunque las opiniones fueron diversas, más de una vez se centraron en la fe.

Sin embargo, otros aprovecharon la oportunidad para hablar sobre la importancia de valorar la vida y rodearse de buenas personas, así como también para expresar sus expectativas para el 2026, estas van desde mejoras a la economía hasta diminución de la delincuencia.

Katherin Andújar afirmó que este año aprendió “que sin Dios nada somos y que tenemos que buscarlo más cada día”. Una opinión muy similar fue la de Mayeli de Jesús, quien destacó la fidelidad divina aun en medio de las dificultades: “A pesar de las dificultades o de que las cosas no vayan como uno quiere, Dios sigue siendo fiel”.

Asimismo, para Marisol Ortiz, la fe no solo es una guía personal, sino una herramienta para enfrentar la realidad actual que afecta al mundo en la actualidad.

“Debemos confiar más en Dios porque estamos viviendo unos tiempos muy difíciles de manejar, y el que no está agarrado de Dios no está en nada”, señaló Ortiz.

Sin embargo, no todas las reflexiones se limitan al plano espiritual, Berenice, pone sobre la mesa una preocupación compartida por muchos dominicanos: “La cosa está dura, hay demasiada delincuencia y mucha hambre”.

Por otra parte, Elías Mercedes considera que rodearse de personas que creen influencia positiva es fundamental en el diario vivir, así afirmó ante las cámaras del periódico Hoy. “Las personas que te rodean moldean tu vida; si tu círculo no te gusta, tu vida tampoco te va a gustar, así que cambia tu círculo para poder cambiar tu vida”, expresó.

La brevedad de la vida también fue una de las enseñanzas que dejó el 2025, según lo expuesto por Leurina, quien lo resumió al decir que “la vida es corta y hay que aprovecharla”.

Una mirada profunda

La socióloga Tahira Vargas analizó las respuestas de los entrevistados y sostuvo que allí se aprecian dos perspectivas, una es la religiosa y otra la socioeconómica.

“En una mirada se ve claramente una vida marcada por la relación con la religión, donde está fuertemente arraigado el tema del fundamentalismo religioso, o sea, que tienen que ver con un ser externo que lleva las riendas de su vida y que es quien de alguna manera ha favorecido su existencia”, dijo Vargas.

Continuó diciendo que “ese fundamentalismo religioso, apunta a la perspectiva de inseguridad, incertidumbre y de búsqueda de algo seguro”.

Mientras que por otro lado, hay una perspectiva más socioeconómica donde se muestra cierto pesimismo marcado por la inseguridad ciudadana, o sea, por el hecho mismo de vivir en un país donde hay mucha delincuencia, en algunos de los casos, pero también la inseguridad económica.

“Sea el hecho de decir de la situación está muy dura, es muy difícil, ha sido muy difícil la situación económica en este año, indica que ha tenido pocas oportunidades y eso hace referencia a lo que debería ofrecerse desde el Estado a la población”, afirmó la antropóloga.