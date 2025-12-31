Oposición venezolana anuncia 2026 como año de consolidación democrática tras denuncias de fraude

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

Los líderes opositores de Venezuela María Corina Machado y Edmundo González Urrutia dijeron este miércoles que el 2026 será el año de la «consolidación de la libertad» de su país y aseguraron que están comprometidos con la «lucha» que mantienen desde que denunciaran un fraude en las elecciones presidenciales de 2024, cuando Nicolás Maduro fue proclamado presidente reelecto.

«El 2026 será el año de la consolidación de la Libertad de nuestra nación. Nuestro mensaje de fin de año para todos los venezolanos», escribió la también Nobel de Paz 2025 en un mensaje en X que acompañó con un video en el que aparece González Urrutia, quien reclama ser el «presidente electo» en las pasadas elecciones.

La opositora destacó en el video que en la lucha «todos los días» aparecen «nuevos retos y dificultades», pero que en este 2025 se han dado «pasos decisivos» y se han conseguido «logros enormes» que permiten estar «cerca de lograr lo que siempre hemos soñado».

El mensaje de María Corina Machado y Edmundo González

Por su parte, González Urrutia señaló que «Venezuela tiene un camino posible, realista y democrático» que «exige orden, constancia y compromiso colectivo».

Fotografía de archivo del 30 de julio de 2024 de la líder opositora María Corina Machado junto al candidato presidencial Edmundo González Urrutia, durante un acto en Caracas (Venezuela).

«El futuro de Venezuela no está en discusión. La decisión ya fue tomada por la gente y cuando una nación decide avanzar no hay marcha atrás, por más duros o imprevistos que sean los obstáculos avanzamos. Este camino exige paciencia y confianza mutua, pero es un camino firme y vamos a recorrerlo juntos, Venezuela va a cambiar y lo va a hacer bien», añadió el opositor que insistió en que el 2026 «será el año de la consolidación de una nación».

Machado y González Urrutia se encuentran fuera de Venezuela.

Nobel y exilio

La opositora anunció su salida del país este mes para recibir el galardón del Nobel, luego de pasar once meses en la clandestinidad tras sus denuncias de fraude, mientras que González Urrutia dejó Venezuela en septiembre del año pasado y se exilió en España tras denunciar una «persecución» en su contra luego de los comicios en los que a Maduro lo proclamó el ente electoral sin difundir el desglose de los resultados, como establece la ley.

Machado prometió el pasado 24 de diciembre regresar a Venezuela y dijo que informaría en los «próximos días» sobre los «nuevos pasos» para concretar una «victoria».