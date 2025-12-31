Rally del Borracho en Santo Domingo: tradición, música y alegría para despedir el 2025

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

El sector Don Bosco celebra este 31 de diciembre la edición número 55 del tradicional “Rally del Borracho”, una fiesta popular que reúne a miles de personas para despedir el año con música, baile y un ambiente de alegría colectiva.

La actividad, considerada ya una tradición cultural del Distrito Nacional, se caracteriza por la participación masiva de residentes y visitantes que se congregan en las calles para compartir, cantar y bailar al ritmo de orquestas y agrupaciones locales.

“Esto es parte de nuestra identidad. Cada año venimos a celebrar con la comunidad y a despedir el año con alegría”, expresó un organizador del evento.

“El Rally del Borracho no es solo fiesta, es unión y memoria colectiva. Aquí todos nos sentimos parte de una misma familia”, comentó una residente del sector Don Bosco.

Con más de cinco décadas de historia, el “Rally del Borracho” se mantiene como una de las celebraciones más esperadas del fin de año en la capital dominicana, marcando el cierre del calendario con entusiasmo y tradición.