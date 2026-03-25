La República Dominicana se integra a “Pacto Alimentación Primero”

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Santo Domingo, (EFE).- República Dominicana se sumó al 'Pacto Alimentación Primero', ratificado por los parlamentos de México, Guatemala y Chile, que busca consolidar acciones parlamentarias que permitan avanzar en el cumplimiento del objetivo del Hambre Cero fijado por las Naciones Unidas para 2030.

“Este Pacto busca tener resultados, no es simplemente una declaración más sino que está articulado principalmente a resultados concretos como la aprobación de leyes y presupuestos para programas claves vinculados con lucha contra el hambre”, dijo a EFE el Oficial del Programa España-FAO para América Latina y el Caribe, Luis Lobo. Agregó que la actual situación es “compleja” a nivel mundial, marcada por “conflictos y guerras” además de “crisis climáticas y políticas”, el Pacto “lo que hace es darle más herramientas a los Estados para asegurar que puedan enfrentarse a estos retos".

Esta iniciativa, que forma parte de la Alianza Parlamentaria Iberoamericana y Caribeña por la Seguridad Alimentaria, cuenta con el acompañamiento de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la Cooperación Española y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, a través de la Embajada de España en la República Dominicana y la Alianza España - FAO Américas, y la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Según Castañeda, más del 25 % de los habitantes de dicha región viven en inseguridad alimentaria y 180 millones de personas que no pueden asumir el coste de una dieta saludable.