A un año de la desaparición de Roldany: padres exigen respuestas al Ministerio Público

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Al cumplirse este lunes un año de la desaparición de Roldany Calderón, los padres del niño reclamaron a las autoridades del Ministerio Público información sobre el proceso investigativo y las acciones que se llevan a cabo para dar con su paradero.

“Ya tenemos un año en espera, hemos agotado todos los recursos, hemos pasado informaciones, y a pesar de que ha pasado un año, esta es la fecha que no tenemos respuesta”, manifestó Carolina Vargas, madre del pequeño, tras acudir al Palacio de Justicia de Jarabacoa junto a su abogado y su esposo.

Señaló que la desaparición de su retoño la mantiene devastada y que no encuentra palabras para expresar lo vivido en estos 12 meses sin él.

“Esas son palabras que yo no podría ni explicarle, porque solamente el que la vive sabe lo que es eso”, dijo Vargas al ser preguntada sobre cómo se sentía.

De su lado, Efraín Calderón, padre de Roldany, expresó su decepción con las autoridades, al afirmar que su hijo no ha sido localizado porque no cuentan con recursos económicos.

“El pobre en este país no vale nada, si fuera un millonario, yo le aseguro a ustedes que el niño, a los dos días, ya habría aparecido”, aseguró.

Entretanto, el abogado de los padrea agregó: “Hasta el momento no tenemos ninguna información. Nos sentimos defraudados, desamparados por el Ministerio Público en este caso”.

Sobre el caso

El menor, de tres años de edad, desapareció el 30 de marzo de 2025, cuando se encontraba en casa de una tía, ubicada en la comunidad de Los Tablones de Manabao, Jarabacoa, provincia La Vega.

Según lo informado en ese entonces, Roldany estaba jugando con otras dos niñas cuando, en un momento, se le perdió de vista.

De inmediato, familiares, comunitarios y autoridades desplegaron operativos de búsqueda en distintas zonas, incluyendo áreas montañosas de Jarabacoa y comunidades cercanas.

Sin embargo, pese al tiempo transcurrido, no se ha encontrado evidencia que permita esclarecer lo ocurrido ni determinar responsabilidades.