Con 54 metros y propulsión híbrida: así son los patrulleros que RD compró a Portugal

Oporto, Portugal. – El Gobierno de la República Dominicana y el Gobierno de la República Portuguesa firmaron un contrato intergubernamental para la adquisición de cuatro (4) patrulleros de altura clase “Tejo”, destinados a fortalecer las capacidades operativas de la Armada de la República Dominicana en la vigilancia, control y protección de los espacios marítimos bajo soberanía nacional.

El acto de firma estuvo encabezado por el ministro de Defensa de la República Dominicana, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre, ERD., y el ministro de Defensa de Portugal, Nuno Melo, en el marco de una agenda oficial orientada al fortalecimiento de la cooperación bilateral en materia de defensa.

En la ceremonia estuvieron presentes la señora Patricia Villegas de Jorge, embajadora de la República Dominicana en Portugal; el jefe del Estado Mayor de la Armada de Portugal, Jorge Nobre de Sousa; así como el subcomandante general de la Armada de la República Dominicana, contralmirante Jiminian Objío, junto a otras autoridades civiles y militares de ambas naciones.

Durante su intervención, el ministro Fernández Onofre expresó su agradecimiento al Gobierno y al pueblo portugués por la voluntad política, la transparencia y el espíritu de colaboración que hicieron posible este trascendental acuerdo. Destacó que la firma del contrato no solo representa la incorporación de medios navales, sino la consolidación de una alianza estratégica basada en la confianza mutua y la responsabilidad compartida en el espacio atlántico.

“El Estado dominicano valora profundamente la confianza depositada en nuestra nación. Este acuerdo reafirma nuestro compromiso con la defensa de la soberanía, la protección de nuestros recursos estratégicos y la contribución activa a la estabilidad regional”, manifestó.

La transferencia de los patrulleros de altura clase “Tejo” permitirá reforzar las operaciones de vigilancia marítima, la lucha contra el narcotráfico y otras actividades ilícitas transnacionales, así como ampliar la capacidad de búsqueda y rescate (SAR) y el apoyo interinstitucional en seguridad marítima.

El contrato contempla la entrega progresiva de las embarcaciones en un período de hasta 40 meses, además de la provisión de documentación técnica, formación y entrenamiento especializado, materiales de apertrechamiento y componentes logísticos que garantizan la sostenibilidad operativa de las unidades.

Con una eslora de 54 metros, sistema de propulsión híbrido que combina motores diésel y turbina de gas, y capacidades modulares que permiten su adaptación a distintas misiones, los patrulleros clase “Tejo” constituyen una plataforma naval probada, con adecuada combinación de autonomía, velocidad y eficiencia operativa.

La firma de este acuerdo intergubernamental se enmarca en la visión estratégica del presidente constitucional de la República, Luis Abinader, Autoridad Suprema de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, orientada a la modernización y fortalecimiento continuo de las capacidades de defensa nacional.

Con esta adquisición, la República Dominicana da un paso firme en la consolidación de una arquitectura de seguridad marítima más robusta, eficiente y sostenible, en beneficio de la seguridad nacional y regional.