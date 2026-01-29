República Dominicana promueve cielos abiertos y mayor conectividad aérea

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

En la Conferencia Wings India 2026, el presidente de la Junta de Aviación Civil de la República Dominicana (JAC), llamó a impulsar políticas de cielos abiertos y a otorgar mayor protagonismo al transporte aéreo de carga, al destacar su papel estratégico como habilitador del comercio y del desarrollo económico global.

Durante su participación en este foro internacional que reúne a líderes del sector aeronáutico, Héctor Porcella señaló que la aviación civil se encuentra en una trayectoria ascendente, pese a los desafíos derivados de la inestabilidad política y de las tensiones entre distintos polos de desarrollo, y sostuvo que seguirá siendo un motor clave de conectividad, comercio y desarrollo.

Indicó que esta expansión global trae consigo desafíos significativos en términos de eficiencia, confiabilidad y sostenibilidad, al tiempo que recordó que América Latina y el Caribe representan entre el 5 % y el 8 % del mercado aéreo mundial, lo que abre importantes oportunidades para la región.

En ese sentido, el también presidente de la Comisión Latinoamericana de Aviación Civil (CLAC), enfatizó en la necesidad de aprovechar estas oportunidades, y explicó que la región debe continuar fortaleciendo la infraestructura aeroportuaria y tecnológica, así como de avanzar en políticas públicas que promuevan la inversión, la competitividad y la eficiencia del sector aéreo.

En ese contexto, destacó la política de Cielos Abiertos de la República Dominicana, la cual ha permitido alcanzar niveles históricos de crecimiento del transporte aéreo, y explicó que desde la CLAC se han impulsado instrumentos regionales orientados a ampliar la liberalización del transporte de pasajeros y de carga.

Con respecto a la carga aérea, enfatizó que esta debe ser visibilizada en los procesos de toma de decisiones estratégicas, al tratarse de un componente esencial de la economía moderna y una vía crítica para el transporte de bienes de alto valor, alta urgencia y mercancías perecederas.

Finalmente, reiteró la disposición de la República Dominicana y de los países miembros de la CLAC de fortalecer la cooperación internacional, incluida la colaboración con la India, para promover una aviación más eficiente, segura, conectada y sostenible.