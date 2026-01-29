Ante tormenta neoyorkinos acudieron en masa a comprar marihuana en tiendas legales

Publicado por Ramón Mercedes Creado: Actualizado:

Nueva York. Los neoyorkinos no solo arrasaron con los diferentes productos comestibles en los supermercados de la ciudad ante la llegada de la tormenta invernal, al extremos de dejar la mayoría de sus gondolas totalmente vacías.

También, los fumadores de marihuana invadieron las tiendas de cannabis autorizadas de Nueva York para conseguir su reserva antes de la tormenta de nieve, vaciando los estantes, dijeron comerciantes y clientes.

Los ciudadanos en los cinco condados, y otras ciudades aledañas, hicieron compras masivas para conseguir flores de marihuana, porros prearmados, extractos o concentrados, y los chocolates con infusión de cannabis.

En los vecindarios de Washington Heights e Inwood, en el Alto Manhattan, hay tiendas legales y múltiples puntos de micro-ventas ilegales.

El cofundador y líder operativo de Stoops NYC, Chris Kulian, dijo que sus ventas aumentaron $8,000 respecto a la misma semana del año pasado.

Los negocios se duplicaron en The Cannabis Place en Middle Village, Queens y Jersey City, Nueva Jersey, antes de la tormenta, dijo el director ejecutivo Osbert Orduna.

“Hemos visto un aumento significativo en nuestras ventas en nuestras ubicaciones de Nueva York y Nueva Jersey, en tiendas y entregas”, dijo Orduna.

Pablo Vélez, propietario del recientemente inaugurado Flower Daddy en Williamsburg, Brooklyn, dijo que los clientes ingresaron a su tienda de cannabis por sus productos básicos.

Actualmente hay 578 dispensarios de cannabis para uso adulto autorizados en todo el estado, incluidos 245 en NYC, desde que se legalizó la venta para uso recreativo.

Las tiendas legales aumentaron más del doble en 2025, ya que superaron los 2.500 millones de dólares en ventas, incluidos más de 1.500 millones en negocios solo en 2025, luego de un lanzamiento inicial complicado hace tres años, dijo la Oficina de Gestión del Cannabis en su informe anual .