Río Hudson Nueva York sigue congelado

Nueva York. El caudaloso, profundo y navegable río Hudson en este estado sigue congelado debido al drástico descenso en las temperaturas, en múltiples ocasiones bajo 0º Fahrenheit.

El Hudson con alrededor de 507 km. de longitud, nace en las montañas Adirondack en el lago Henderson en la ciudad de Newcomb, condado de Essex, y desemboca en el bajo Manhattan, distante a 406 km. y fluye de norte a sur.

Presenta profundidades variables, siendo el punto más hondo "El Fin del Mundo" con 66 metros, entre la Academia Militar de West Point y la Isla de la Constitución. Tambien cerca de la ciudad de Haverstraw, con profundidades similares. Su ancho por esta área es de apróximadamente cinco kilometros.

A la altura de la isla de Manhattan tiene un ancho promedio de 1,20 km. en su tramo inferior, específicamente al pasar por Battery Park. Este cuerpo de agua es una vía navegable clave que separa Manhattan de Nueva Jersey.

La profundidad del río debajo del puente George Washington (Alto Manhattan) es aproximadamente de 18 metros.

El 11 de septiembre de 1997 el presidente Bill Clinton designó este río como uno de los catorce que integran el sistema de ríos del patrimonio estadounidense.

El Hudson está considerado como un río; sin embargo, el Lower Hudson River Valley es en realidad un estuario marino, dado que la influencia de la marea llega hasta la Federal Dam de Troy. Tenemos uno de los ríos más largos y profundos de EE. UU.