República Dominicana registra 4, 000 casos de tuberculosis, desafío

Publicado por Altagracia Ortiz Creado: Actualizado:

República Dominicana es el sexto país de la región de Las Américas con mayor carga de tuberculosis, una enfermedad respiratoria antigua que hace alianza con Virus de la Inmunodeficiencia Humana. En el año 2024 se registraron 4,000 casos de personas con tuberculosis, cerca del 85% lograron recuperarse satisfactoriamente. El país tiene una política activa de vigilancia y detección de casos para tratar a los pacientes. Sigue siendo un desafío la coinfección con VIH y la falta de adherencia a los tratamientos. El programa oficial ha recibido financiamiento.

Cada año se reportan entre 4,000 y 5,000 nuevos casos de tuberculosis, pero se registran avances importantes, de acuerdo a los datos oficiales. La coinfección es uno de los principales retos, sobre todo en la población de los privados de libertad que representan el 11 % de los casos. Aunque se han tomado medidas en las cárceles con los privados de libertad de La Victoria, en los demás centros penitenciarios persiste el hacinamiento. El dato corresponde al 2023, todavía no están disponibles los del 2025, los preparan.

Cada año se pueden registrar más de 800 casos de coinfección con VIH y esa realidad implica un problema de salud publica.

Algunas situaciones

En 2023, el Gran Santo Domingo reportó la detección de casi 2000 pacientes con tuberculosis, el 43 % del total, distribuidos en en Santo Domingo y el Distrito Nacional. Otras provincias con alta incidencia fueron han sido en los últimos cuatro años Santiago, San Cristóbal, La Altagracia, Puerto Plata, La Vega y Peravia.

Otro grupo de riesgo de infectarse es la de migrantes haitianos, se estima que ronda 11 % de los casos positivos a tuberculosis.

Otra patología que suele complicar a los pacientes con tuberculosis es la diabetes, como se trata de una enfermedad que afecta a todo el sistema humanos, se hace más difícil sobrellevar el tratamiento.

En el país existen reportes, no menos importante de personal de salud que tratando a sus pacientes se ha contagiado con tuberculosis. El ministro de salud, doctor Víctor Atallah asegura que la tuberculosis sigue siendo la principal causa de muerte en el mundo, resaltando que en el 2024 a nivel mundial se estimaron 10.8 millones de casos y 1.25 millones de muertes de las que 161 mil padecían enfermedades como VIH. No obstante, a esto, 79 millones de personas se han salvado gracias a los esfuerzos de los países de luchar y enfrentar la enfermedad.

“En República Dominicana hemos logrado avances significativos, entre ellos la detección de casos, cada año se diagnostican más de 4 mil casos de tuberculosis de los que cerca del 85 por ciento logran curarse adecuadamente, además la tendencia de la mortalidad se está reduciendo significativamente, todo esto sumado a la ampliación de la detección, la facilidad de los medicamentos y el seguimiento”, manifestó Atallah.