República Dominicana con vergonzosa incidencia cáncer de cervix, tiene vacuna

Publicado por Altagracia Ortiz Creado: Actualizado:

La República Dominicana y otros países de América Latina tienen alta incidencia de cáncer cervico uterino a pesar de que los programas oficiales de los diferentes países tiene disponible la vacuna. Esta enfermedad se produce por la presencia de cepas del Virus del Papiloma Humano.

Es el tercer cáncer de alta incidencia en el país, en población femenina, después del cáncer de mama, asegura el doctor José Ramírez, oncólogo de larga trayectoria. Ramírez, ex director del Instituto Nacional del Cáncer, Rosa Emilia Tavares. Varias cepas del virus del papiloma humano juegan un papel importante en la causa de la mayoría de los tipos de cáncer del cuello del útero.

Las autoridades han lanzado planes para la eliminación el cáncer de cervix, para lo cual se trabaja para incrementar la vacunación contra el virus que la produce. República Dominicana registra unos 1,200 casos de cáncer al año y 500 muertes de mujeres, han establecido las autoridades. La mayoría de las mujeres con ese tipo de cáncer llega a los centros de salud en etapa avanzada.

El virus del papiloma humano es una infección frecuente que se trasmite por contacto sexual. Cuando se expone al virus, el sistema inmunitario del cuerpo generalmente evita que el virus haga daño, se visualiza en literatura de la Clínica Mayo.