Caravana de los Leones del Escogido: ¿Habrá seguridad y rutas alternas?

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Santo Domingo.– La Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT) informa a la ciudadanía sobre el recorrido oficial de la caravana del equipo Leones del Escogido, pautada para este jueves 29 de enero, a partir de las 3:00 de la tarde, como parte de la celebración deportiva del conjunto escarlata.

Esta actividad se realizará en coordinación con el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT) y otras autoridades competentes, con el objetivo de garantizar el orden, la seguridad vial y la fluidez del tránsito durante el desarrollo del recorrido.

La caravana tendrá como punto de salida y retorno el Estadio Quisqueya Juan Marichal, desplazándose por importantes avenidas y sectores del Distrito Nacional, incluyendo tramos de las avenidas Máximo Gómez, John F. Kennedy, Abraham Lincoln, 27 de Febrero, George Washington, entre otras vías de alto flujo vehicular.

Para tales fines, la DIGESETT ha dispuesto un operativo especial de regulación y viabilización del tránsito, con agentes desplegados estratégicamente para orientar a conductores y peatones, así como para realizar desvíos temporales cuando sea necesario.

La institución exhorta a los ciudadanos a planificar sus rutas con antelación, acatar las indicaciones de los agentes y mantenerse atentos a las informaciones oficiales, a fin de contribuir al desarrollo seguro y ordenado de esta actividad.

Desde la DIGESETT reiteramos nuestro compromiso con la seguridad vial, la convivencia ciudadana y la preservación de vidas en las vías públicas.