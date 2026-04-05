Retorno Seguro: Así será el carreteo en las principales vías del país este Domingo de Resurrección

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La Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT), en coordinación con las demás autoridades, informó que este Domingo de Resurrección, a partir de las 2:00 de la tarde, realizará un carreteo simultáneo en las principales vías del país, como parte de las acciones preventivas del operativo “Retorno Seguro” durante la Semana Santa 2026.

La institución indicó que desde tempranas horas de la mañana sus agentes estarán desplegados y vigilantes al tránsito, orientando a los conductores, con el objetivo de prevenir siniestros viales y garantizar un desplazamiento seguro.

El carreteo se implementará en tramos estratégicos de alto flujo vehicular, como: la Región Este (Autovía del Coral, del Este y Las Américas, desde Coral II hasta el puente Juan Carlos), Región Norte (Autopista Duarte, desde el Aeropuerto de Santiago hasta el Km. 22) y Región Sur (Autopista 6 de Noviembre y Sánchez, desde el puente Lucas Díaz hasta el peaje 6 de Noviembre).

Durante el desarrollo del carreteo, las unidades de la DIGESETT encabezarán el desplazamiento vehicular, estableciendo una velocidad controlada para reducir riesgos y evitar incidentes en carretera.

La institución reiteró su llamado a la ciudadanía a conducir con prudencia, respetar las señales de tránsito, evitar excesos de velocidad, y rebases imprudentes, recordando que la seguridad vial es una responsabilidad compartida.