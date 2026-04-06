Estos son los 27 fallecidos durante la Semana Santa 2026 en República Dominicana

Publicado por Merilenny Mueses Creado: Actualizado:

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) reveló las identidades de las 27 personas fallecidas durante el operativo “Conciencia por la Vida, Semana Santa 2026”, cuyas edades oscilan desde los 15 hasta los 62 años.

Entre las víctimas figuran varios jóvenes de 17, 20 y 21 años, así como adultos en la treintena, lo que refleja el impacto de los hechos en población joven.

De acuerdo con el informe, la mayoría de las muertes estuvo vinculada a accidentes de tránsito, que representaron el 81.48 % del total de fallecimientos.

Dentro de estos, los casos asociados a motocicletas predominaron, al concentrar el 81.81 % de las 22 muertes por accidentes de tránsito registradas dentro y fuera del dispositivo de seguridad.

Fallecidos dentro del dispositivo

Entre las víctimas dentro del dispositivo de seguridad figuran:

Francisco Andrés Mateo Perdomo, de 33 años, en la carretera Sánchez, tramo Azua-San Juan, próximo a la segunda curva de Majagual, provincia Azua (motocicleta).

Hugo Alberto Zuluaga Giraldo, de 57 años, en la playa del hotel Hard Rock, Bávaro, provincia La Altagracia (ahogamiento).

Marcelino Gerónimo Feliz Cuevas, de 61 años, en playa Casita Blanca, Barahona (ahogamiento).

Ángel Gabriel Matos Ramírez, de 17 años, en la circunvalación de Baní, próximo a los paneles solares, provincia Peravia (motocicleta).

María Altagracia Puente Belén, de 27 años, en la carretera Cambita-Los Cacaos, municipio Los Cacaos, provincia San Cristóbal (motocicleta).

Junior Veloz Ramírez, de 37 años, en La Altagracia (ahogamiento).

José Ramón Mezquita Batista, de 58 años, en Puerto Plata (atropellamiento).

Alexis Vicente Aquino, de 24 años, en San Cristóbal (motocicleta).

Vladimir Luna Pujols, de 31 años, en Azua (motocicleta).

Darling Roberzon Rosario, en Montecristi (motocicleta).

Ángel Herrera, de 69 años, en El Seibo (motocicleta).

Yoharison Vilorio Silvestre, de 34 años, en San Pedro de Macorís (vehículo liviano).

Jefferson Andújar, de 26 años, en Samaná (motocicleta).

Severino Frías Pérez, de 22 años, en Santo Domingo Este (atropellamiento).

Ronald de Jesús Hernández, de 22 años, en Puerto Plata (ahogamiento).

Jael Dalize, de 15 años, en Peravia (vehículo pesado).

Miguel Alejandro Sánchez Peña, de 28 años, en Peravia (motocicleta).

Fallecidos fuera del dispositivo

Mientras que fuera del dispositivo de seguridad se reportaron:

Brayan Alexander Pérez Brito, de 32 años, en Puerto Plata (motocicleta).

Nikaury Carolina Castellano, de 35 años, en Puerto Plata (motocicleta).

Ramoncito Batista Pérez, de 58 años, en Santo Domingo Este (motocicleta).

Wascar David Medina, de 19 años, en Santiago de los Caballeros (motocicleta).

Carlos Alberto Guzmán, de 22 años, en San Juan de la Maguana (motocicleta).

Nelfi Antonio Rosario, de 21 años, en San Francisco de Macorís, provincia Duarte (motocicleta).

Pablo Melo Ramírez, de 17 años, en La Altagracia (ahogamiento).

Alejandro Mota Sención, de 20 años, en San Cristóbal (motocicleta).

Raudis Rosado, de 22 años, en San Pedro de Macorís (motocicleta).

Salvador Montero Roa, de 60 años, en San Juan de la Maguana (motocicleta).