UNADE realiza webinar internacional sobre seguridad y defensa desde la evaluación científica

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El Ministerio de Defensa, a través de la Universidad Nacional para la Defensa General Juan Pablo Duarte y Díez (UNADE) realizó el primer webinar internacional del Comité Científico “Seguridad y defensa: experiencias interdisciplinarias desde la evaluación científica”, presidido por el Rector mayor general doctor Rafael Vásquez Espínola, ERD.

En el evento, destacados profesionales y expertos de Estados Unidos, Colombia, Ecuador, México y República Dominicana expusieron los resultados de sus investigaciones científicas en un espacio de reflexión y análisis, destacándose el doctor Marck Hamilton, la doctora Laura Reyes Alardo, el coronel doctor Andrés Eduardo Fernández Osorio, la doctora Mirlis Reyes Salarichs, el coronel doctor Manolo Cruz Ordoñez, el doctor Andrés Merejo, y la magíster Alejandra Morán Espinosa, cuyas ponencias así como ensayos académicos de los miembros del Comité Científico de la UNADE serán incorporados al libro sobre este tema.

Estuvieron presentes en este primer webinar internacional de la UNADE, realizado el jueves 12 de marzo del año 2026, rectores de universidades dominicanas, profesionales del Colegio Interamericano de Defensa y profesionales conectados desde Latinoamérica, España y Asia.

Con esta difusión del conocimiento, la UNADE reafirma su compromiso con el fortalecimiento de una cultura de investigación científica.