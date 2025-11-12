Revelan habría tratado vender droga a un federal encubierto

Publicado por Loyda Peña Creado: Actualizado:

Esteffani José Vásquez Amarante (Ethian), el exesposo de la diputada Jacqueline Fernández Brito, es solicitado en extradición bajo los supuestos cargos de intentar venderle cinco (5) kilogramos de droga a un federal estadounidense, y recibir transferencias de dinero producto de ese negocio ilícito.

Al imputado, quien además es hijo de un juez, se le conocería medida de coerción ayer, pero debido al cambio de un defensor público que se le había asignado, por un abogado privado que él contrató, la misma fue aplazado para el próximo martes 18 a las 11:00 de la mañana

Los jueces de la segunda sala Penal de la Suprema Corte de Justicia, presididos por el magistrado Fran Soto, dispusieron que mientras tanto, el solicitado en extradición por una Corte Federal de Puerto Rico, sea mantenido bajo custodia.

Habla la defensa

Ricardo Sánchez, abogado del imputado, no descarta que este decida ser extraditado voluntariamente, afirmando que “el que no tiene hecha, no tiene sospecha”.

Dijo que Vásquez Amarante es comerciante y trabaja en la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de La Romana (COAAROM).

En la nómina de COAAROM del mes de Junio de este año, Vásquez Amarante figura con un sueldo de RD$40,000 mensuales, pero no se especifica puesto.

Sobre la imputación de la droga que habría intentado venderle a un agente encubierto de Puerto Rico, el abogado dijo que todavía no conoce el expediente. Sin embargo, explicó lo siguiente:

“A él supuestamente se le está acusando de 5 kilogramos que nunca llegaron, sino por conversaciones. Es algo mínimo según lo que hemos visto, y algo que él niega y debemos creerle que es inocente”, dijo.

El arresto

Vásquez Amarante fue arrestado el 28 de octubre pasado por la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD con fines de extradición hacia los Estados Unidos, y se encuentra bajo control del Buró Federal de Investigaciones (FBI) en una cárcel de máxima seguridad.

El divorcio

Ese mismo día, a las 8:55 de la mañana fue despositada en la secretaría del Palacio de Justicia de La Romana, una solicitud dirigida al juez presidente de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de primera Instancia, para que fije audiencia para conocer: “Unico: Que tengaís a bien fijar la hora, día, mes y año, en que dicho tribunal conocerá sobre la Demanda de Divorcio por Incompatibilidad de caracteres interpuesta por la señora Jacqueline Fernández Brito en contra de su legítimo esposo Esteffani José Vásquez Amarante”.

Firman Luz B. Cedano y Dilenia de Aza.