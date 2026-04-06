Revoluciona la ganadería de República Dominicana

Publicado por EVARISTO RUBENS Creado: Actualizado:

Como un paso hacia la transformación del subsector lechero del país, el Proyecto de Mejoramiento de la Ganadería en la República Dominicana (Promegan) entregó 125 máquinas de ordeño mecánico a productores de la región Nordeste.

Cada equipo, valor aproximado a RD$180,000, es adquirido por los ganaderos por solo RD$60,000, gracias al subsidio del programa, para permitir que más productores accedan a herramientas que elevan su capacidad productiva.

Durante la actividad, realizada en San Francisco de Macorís, el asesor agropecuario del Poder Ejecutivo, Eric Rivero, destacó que esa entrega demuestra el compromiso firme del Gobierno con la modernización del campo dominicano.

Afirmó que Promegan se ha convertido en una herramienta clave para llevar tecnología directamente a los productores.

En tanto, Luis Sánchez Falette afirmó que la entrega representa un avance significativo en el proceso de tecnificación del sector, resaltando que la incorporación de equipos modernos de ordeño contribuye directamente a mejorar la inocuidad y competitividad de la leche.

Dijo que “desde Conaleche seguimos respaldando iniciativas que eleven la calidad del producto y fortalezcan toda la cadena de valor láctea del país”.