La salud es citada entre principales derechos vulnerados en el país

Publicado por Ámbar Frías Creado: Actualizado:

Entre las fallas que limitan el bienestar de la ciudadanía y el pleno goce de los derechos, el acceso a la salud es el más vulnerado en República Dominicana, de acuerdo con la más reciente evaluación realizada por la oficina del Defensor del Pueblo.

Así lo reveló el Segundo Informe Nacional de Derechos Humanos 2025, titulado: “Calidad de los servicios públicos como base del estado de bienestar”, que indica que uno de cada cinco dominicanos ha visto alguno de sus derechos vulnerado en los últimos tres años.

“El derecho más vulnerable en el país es la salud. Esta no es una cifra fría, es una herida abierta en la vida de millones de familias y el informe confirma justo algo que todos en esta sociedad hoy sabemos, la salud encabeza el ranking de los derechos menos garantizados y los testimonios hablan por sí solos”, expresó el defendor Pablo Ulloa.

En ese mismo orden, también se determinó que las vulneraciones no provienen únicamente de restricciones materiales, sino, también de prácticas institucionales que generan desconfianza y percepción de arbitrariedad.

En ese sentido, uno de los datos más alarmante fue que aproximadamente el 50 % de la población identifica a la Policía Nacional como la institución que más vulnera los derechos humanos en el país, lo que puso en evidencia la profunda desconfianza en el desempeño y protección ciudadana.

También puso de manifiesto cómo las experiencias varían entre hombres y mujeres, dependiendo del tipo de instituciones o lugares que consideran más problemáticos.

En el caso de los hombres, identificó con mayor frecuencia el destacamento policial como el lugar donde ocurre el mayor número de violaciones, mientras que las mujeres se refirieron a su lugar de trabajo.

En cuanto a los grupos que enfrentan las vulneraciones más profundas, destacó las mujeres, personas con discapacidad y adultos mayores. “No hablamos de minorías estadísticas, hablamos de mayoría morales”, afirmó.

Entre otras revelaciones de impacto, el estudio demostró que una de cada tres dominicanos no conoce ningún derecho, un nivel de desconocimiento que según Ulloa, explica la persistencia de prácticas que normalizan la desigualdad, violencia, clientelismo y populismo.

A esto se sumó que el 35 % de la población cree que los derechos obstaculizan la lucha contra la democracia, mientras que el 28 % considera que un país puede desarrollarse perfectamente sin que se garantice ningún derecho.

“Estas percepciones no son errores superficiales, son consecuencias de décadas de ausencia de educación cívica”, consideró Pablo Ulloa.