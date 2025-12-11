Senasa implementa nuevas coberturas según actualización del Plan de Servicios de Salud

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El Seguro Nacional de Salud (Senasa) informó la incorporación de nuevas coberturas exclusivas para sus afiliados del Régimen Contributivo, en cumplimiento con la Resolución 624-02 aprobada por el Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS), la cual actualiza el catálogo del Plan de Servicios de Salud (PDSS). Estas medidas fortalecen el acceso a servicios esenciales, medicamentos y procedimientos de alto impacto para la salud de la población afiliada.

Entre las nuevas coberturas aprobadas se encuentran procedimientos quirúrgicos especializados, incluyendo mamoplastia de reducción por gigantomastia, mamoplastia de reducción por hipertrofia mamaria sintomática y mamoplastia de reducción por ginecomastia, todos orientados a mejorar la calidad de vida de los pacientes que requieren dichas intervenciones.

En el renglón de medicamentos ambulatorios, la resolución integra 40 nuevos fármacos, entre ellos 20 nuevos principios activos de primer, segundo y tercer nivel. También se incorporan medicamentos pertenecientes a Programas Especiales de Salud Pública, así como tratamientos actualizados para el VIH, la Hepatitis B y la Tuberculosis, ampliando significativamente las opciones terapéuticas disponibles para los afiliados.

Asimismo, se incluyen nuevos procedimientos para el diagnóstico y control de la tuberculosis, fortaleciendo la capacidad de respuesta frente a esta enfermedad y contribuyendo a una atención más oportuna y efectiva.

De igual manera, la resolución establece un incremento en los honorarios médicos ambulatorios, que abarca consultas médicas especializadas, consultas odontológicas y consultas psiquiátricas y de psicología, con el objetivo de garantizar una atención más accesible y de calidad para todos los beneficiarios.

Finalmente, se incorpora un cápita diferenciado por grupo etario y factores de riesgo dentro del Régimen Contributivo, lo que permitirá una gestión más equitativa y eficiente de los recursos, ajustándose a las necesidades reales de cada segmento poblacional.

Con estas nuevas coberturas, Senasa dijo que continúa fortaleciendo la protección social en salud y ofreciendo prestaciones oportunas, integrales y alineadas con las demandas actuales del sistema sanitario.