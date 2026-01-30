Salud confirma 63 muertes infantiles 2026

Publicado por Altagracia Ortiz Creado: Actualizado:

El sistema de vigilancia epidemiológica registra 63 muertes infantiles y tres maternas durante las primeras semanas del presente año 2026.

La información está contenida en el boletín número dos que emite la Dirección de Epidemiología, una dependencia del Ministerio de Salud. Solo durante la semana dos de enero se notificaron dos muertes maternas, lo que representa un ligero aumento de este evento en comparación con la misma semana del año 2025, donde se notificó un solo caso. En total son tres muertes maternas reportadas, indica.

Vigilancia

Este incremento, mantiene la importancia de la vigilancia sobre la mortalidad materna, dado que constituye un indicador sensible de la calidad de la atención obstétrica y del acceso oportuno a servicios de salud, indica el informe del Ministerio de Salud.

Lo explican

La mortalidad infantil se refiere a la muerte de niños menores de cinco años. Es considerada un indicador fundamental del bienestar infantil. Este indicador permite evaluar desigualdades sociales y sanitarias, así como medir el impacto de intervenciones en salud pública. Durante la semana epidemiológica dos del año 2026 se registraron 27 muertes infantiles, lo que representa una disminución de 28.9% en comparación con las 38 muertes notificadas en la misma semana del año 2025. El total de defunciones infantil llegó en este período a 63.

El año pasado, el 2025 para la misma fecha se registraron 70 defunciones.

Esta reducción refleja una tendencia positiva en la mortalidad infantil de los resultados observados. Sin embargo, es necesario mantener la vigilancia continua y el fortalecimiento de las estrategias de prevención para consolidar esta mejoría y garantizar la sostenibilidad de los resultados observados, aseguran las autoridades.

Dengue

El dengue es una enfermedad endémica en República Dominicana. En las dos primeras semanas del año 2026 se han notificado 4 casos confirmados de dengue, para una incidencia de 0.94 por 100,000 habitantes lo cual evidencia disminución de 44%.