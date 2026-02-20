Iba a impartir su clase en Liceo Juan Pablo Duarte, pero estudiantes lo golpearon hasta dejarlo sangrando

Publicado por Merilenny Mueses Creado: Actualizado:

La violencia irrumpió en el Liceo Juan Pablo Duarte, ubicado en Villa Consuelo, donde dos estudiantes agredieron a un profesor hasta provocarle una herida en la nariz, que lo obliga a limpiarse la sangre constantemente con un pañuelo.

Con la nariz y una muñeca vendadas, y la camisa manchada de sangre, el docente relató lo ocurrido.

Se trata de Naomi Anderson Solano, quien explicó que a las 8:17 de la mañana de este jueves subió al segundo nivel para impartir su clase de Lenguas Modernas al curso 4to E, cuando varios estudiantes le cerraron la puerta, dejándolo fuera del aula.

“Yo los dejé tranquilos, agarré una silla y me senté en el pasillo”, narró. Sin embargo, ese fue el inicio de la agresión que incluyó hasta correazos. “Aquel estudiante que me hizo eso sacó una basura y me la tiró en la cara”, dijo a Telesistema.

Señaló que al levantarse e intentar abrir la puerta, el estudiante lo golpeó con la misma silla en la que estaba sentado, impactándolo en el brazo y luego en la cabeza mientras intentaba defenderse.

“Después que vi que estoy botando sangre salí huyendo, me caen atrás y al final vino otro estudiante con la correa”, relató.

El profesor explicó que, tras la embestida, se mareó, por lo que fue necesario que el Sistema Nacional de Emergencias 9-1-1 acudiera al centro educativo.

“No tenía ninguna razón porque no habíamos discutido; solamente me cerró la puerta para que no impartiera la clase”, afirmó.

Reveló que las agresiones son frecuentes, aunque no con la misma gravedad. “En el grado de tercero hay uno (estudiante) que me llena de polvo de tiza. Pero esas cosas se quedan entre nosotros mismos en el centro”, detalló.

Por su parte, el presidente seccional de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) de Santo Domingo Norte, José Luis García, sostuvo que no es el primer maestro que resulta agredido.

“Las autoridades son muy, muy finas cuando van a sancionar a un profesor. Por un rumor bloquean a un profesor; sin embargo, un estudiante agrede a un maestro y es como si nada hubiese pasado”, expresó García.