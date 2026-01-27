Salud firma acuerdos de gestión con once asociaciones sector

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El Ministerio de Salud suscribió 11 nuevos acuerdos de gestión de subvenciones con Asociaciones sin Fines de Lucro del sector, de igual forma realizaron cinco adendas a convenios rubricados en 2025.

Una nota dice que el propósito es reforzar la atención sanitaria dirigida a poblaciones vulnerables.

Afirma que con estos convenios ampliarán el acceso a servicios de salud mental, atención integral, prevención y tratamiento de enfermedades crónicas, rehabilitación y salud materno-infantil.

“También, atención a personas con discapacidad, prevención de adicciones y servicios especializados, a través de un trabajo articulado entre el Estado y estas organizaciones de la sociedad civil”, expresa.

Durante la firma, el ministro, Víctor Atallah, precisó que representan un paso transcendental en la forma en la que el Estado que gestiona los recursos públicos a través de esas entidades.

Atallah expresó que, a través de estos organismos, no solo se reafirma el compromiso con la transparencia y eficiencia, sino que evidencia la voluntad de dar cumplimiento a lo establecido en la Ley 1-12 de la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030, sobre la transformación de las subvenciones actuales en Convenios de Gestión. “Nosotros tenemos la obligación de garantizar que cada peso que se done se gestione de la mejor forma posible porque es la forma de brindar ayuda a las personas”, dijo el ministro. Las asociaciones tienen muchas funciones, pero las tres asociadas al sector salud son alianzas estratégicas del Estado y se convierten en un brazo operativo enorme ya que tienen una capacidad técnica, comunitaria y un arraigo, un alcance y una gran cercanía y también convierten en una extensión nuestra, dijo Atallah. Sor María Trinidad Ayala Adames, presidente de la Pastoral de la Salud, destacó el trabajo realizado por Salud Pública.