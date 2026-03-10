Salud Pública inicia aplicación vacuna contra el VPH

Publicado por EMILIO GUZMÁN M. Creado: Actualizado:

El Ministerio de Salud anunció que mañana incorporará al Esquema Nacional de Vacunación la vacuna nonavalente contra el Virus del Papiloma Humano (VPH), dirigida a niños y niñas de 9 a 14 años, con el objetivo de fortalecer la prevención de enfermedades asociadas a ese virus.

Una comunicación de la entidad señala que la presentación de la nueva vacuna se realizará en el Hospital Infantil Dr. José Manuel Rodríguez Jiménez (antiguo Santo Socorro), desde donde se iniciará formalmente la aplicación de la dosis en el país.

Inmunización será gratuita

Según el documento, la inmunización será gratuita y aplicada a niños, niñas y adolescentes a través de las 40 Direcciones Provinciales de Salud y en más de 1,400 centros de vacunación distribuidos en todo el territorio nacional.

“La vacuna nonavalente protege contra nueve tipos del Virus del Papiloma Humano (6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 y 58), asociados a diversas enfermedades, incluido el cáncer”, expresa la comunicación.

Salud Pública aseguró que con esa actualización, el esquema de vacunación será de una sola dosis, aunque en los casos de niños y niñas inmunocomprometidos podría aplicarse un esquema de dos dosis.

Dijo que antes el programa incluía la vacuna tetravalente, que protegía contra los tipos 16 y 18, responsables de la mayoría de los casos de cáncer de cuello uterino.

Sin embargo, señaló que la nueva vacuna mantiene esa protección y amplía la cobertura frente a otros tipos del virus, reforzando la prevención de esta enfermedad.