Samuel Domínguez lleva un mes desaparecido y familiares reclaman acción policial

La familia de Samuel Domínguez, de 50 años, reporta que el hombre permanece desaparecido desde el pasado 6 de enero, cuando fue visto por última vez en el sector San Isidro, en Santo Domingo Este. A casi un mes de su ausencia, sus parientes aseguran que no han recibido respuestas efectivas de las autoridades policiales.

Domínguez, quien padece una condición psiquiátrica y seguía un tratamiento médico, era considerado por sus familiares como una persona funcional, capaz de realizar diligencias cotidianas y regresar a casa. Sin embargo, al parecer había dejado de tomar sus medicamentos antes de desaparecer.

Búsqueda sin resultados

Los familiares explicaron que han recorrido distintos puntos del país, incluyendo zonas como Cibao, Naco y el Mirador Sur, además de colocar volantes y acudir a paradas de transporte público y destacamentos policiales. También visitaron la sede del INACI para descartar que se encontrara entre los cadáveres sin identificar.

“Ya mañana se cumple un mes y no vemos respuesta. La policía no está teniendo éxito en poder encontrarlo”, expresó uno de sus hermanos, quien lamentó la falta de un organismo estatal especializado en la búsqueda de personas desaparecidas.

Críticas a las autoridades

La familia cuestionó la efectividad de la Policía Nacional frente al creciente número de desaparecidos en el país. “La pregunta es, ¿será que la policía ha fracasado en este país con relación a ese flagelo? Porque si hay tanto desaparecido, ahora le tocó a nuestro hermano, pero quizás le toque a otro”, señalaron.

Los parientes también denunciaron que, pese a haber formalizado la denuncia, no han recibido información concreta sobre las acciones de búsqueda. “Por parte de las autoridades creemos que nada, porque no han dado respuesta. Ahora nosotros sí hemos hecho nuestras investigaciones”, añadieron.

Llamado urgente

La familia de Samuel Domínguez pidió a las autoridades redoblar esfuerzos para dar con su paradero y evitar que su caso se sume a la lista de personas desaparecidas que, según denuncian, quedan en el olvido.