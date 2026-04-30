Sanciona ley paga miles de millones sin contratos

Publicado por Juan María Ram­írez Creado: Actualizado:

Con la oposición política en contra. la Cámara de Diputados (CD) convirtió en Ley el proyecto que autoriza el pago de miles de millones de pesos a contratistas del Estado, con o sin contratos, de obras ejecutadas en los últimos 30 años por diferentes gestiones gubernamentales. A la lista de más de mil contratos que existían y que fueron aprobados en la pasada Ley observada, en la sancionada ayer se agrega otra lista enviada por el Ministerio de Educación, acogida por el Senado, y ayer por la CD, con obras diseminadas en todo el territorio nacional.

El vocero del bloque de diputados del partido Fuerza del Pueblo, Rafael Castillo, manifestó que esa organización no se niega a que se pague a todo el que se le debe, pero llamó la atención sobre la forma como se pretender imponer una Ley que viola principios fundamentales, como la que fue aprobada anteriormente y observada por el Poder Ejecutivo-

Señaló que una obra deber ser exigible y líquida, es decir, que para que una deuda pública sea reconocida cierta y líquida, acreditarse su existencia mediante documentación.

Consideró que los motivos por el cual el Poder Ejecutivo observó la anterior Ley no se corrige en la aprobada ayer por la CD, ya que ninguno de los contratos presentados tienen valor, así como tampoco la totalidad de las obras.

“La cantidad de obras, incluyendo las nuevas que llegan desde el Senado de la República, ni siquiera dice donde se construyeron”, advirtió el diputado Castillo.

De su lado, el diputado Charles Mariotti, quien fungió como vocero del Partido de la Liberación Dominicana (PLD). Estimó que los legisladores debían saber los criterios que se utilizaron para determinar cuáles obras debían ser pagadas y cuáles no, porque ni siquiera se sabe si en esta Ley figuran todas las que se deben. Consideró que era la oportunidad para desmenuzar los contratos y que nadie se cuele por un tema de favoritismo, que es lo que se comenta en la sociedad.

En cambio, Luis Castillo, por el Partido Revolucionario Moderno (PRM) resaltó el que en la nueva Ley aprobada se incluyera ingenieros y contratistas que no figuraban en la anterior observada. Aclaró que la pieza no conmina ni obliga al Estado a pagar a cualquiera, ya que se forma una comisión compuesta por instituciones del Estado que evaluaría si procede o no el pago.