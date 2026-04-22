Proyectos clave estancan; Código Trabajo entre ellos

Publicado por Ámbar Frías Creado: Actualizado:

Pese a que al inicio de su mandato, el presidente Luis Abinader afirmó que realiza importantes reformas a los códigos más antiguos del país, a dos años de su segundo período de gobierno, proyectos de alto impacto continúan con retrasos en el Congreso Nacional, mientras que algunos ya han perimido en el Senado como es el caso de la Ley de Libertad de Expresión y Medios Audiovisuales.

Al abordar algunos de los senadores respecto al tema, señalaron algunos factores como complejidad del debate, la falta de consensos y choques entre comisiones como algunas de las causas responsables de los estancamientos.

Uno de los casos más urgentes es el del proyecto que modifica el Código de Trabajo, y que se encuentra en estos momentos bajo estudio en la Cámara de Diputados. De no ser aprobado antes del cierre de la presente legislatura, la iniciativa podría también perimir, lo que significaría un retroceso en el proceso que ya había sido agotado y superado en la cámara alta.

El senador Rafael Duluc Rijo, quien presidió la comisión especial del Código de Trabajo, dijo desconocer las razones del estancamiento en la Cámara de Diputados. Sin embargo, expresó su deseo de que la iniciativa sea aprobada y convertida en ley, tras afirmar que el Senado realizó un trabajo “muy bueno”, al lograr un equilibrio entre los sectores involucrados.

Por su parte, el senador Eduard Espiritusanto calificó de “misterioso” el retraso, e hizo hincapié en la necesidad de actualizar un código que data de más de 30 años. “La República Dominicana tiene un código muy antiguo y es tiempo de que se modifique, y nosotros (el Senado) hicimos el trabajo”, aseveró.

En cuanto a la Ley de Libertad de Expresión y Medios Audiovisuales, la senadora Aracelis Villanueva explicó que la iniciativa perimió tras haber agotado su tiempo reglamentario sin lograr los consensos necesarios. No obstante, aseguró que existe la disposición de retomarla si el Poder Ejecutivo decide reintroducirla.

Sesión ordinaria

Durante la sesión realizada la tarde de ayer los legisladores aprobaron en segunda lectura el proyecto de ley que modifica el artículo 12 de la Ley 5-13, sobre Discapacidad en la República Dominicana, en el que estable que en lo adelante el Consejo Nacional del Discapacidad (Conadis), deberá procurar mediante el Ministerio de Educación el suministro de tecnologías adecuadas para la capacitación de las personas.