¿Por qué Santiago vivió 45 minutos consecutivos de relámpagos?

Un fenómeno poco habitual se registró la noche de este lunes en Santiago: durante 45 minutos se produjeron relámpagos consecutivos, en un evento inusual para esta época del año.

Así lo explicó el analista meteorológico Jean Suriel, señalando que la actividad eléctrica estuvo asociada a la influencia de una anomalía térmica que actualmente domina el Caribe, junto con la cercanía de una vaguada.

Recordó que no es común que en pleno invierno del hemisferio norte y en medio de la temporada frontal -que abarca de diciembre a marzo en República Dominicana- se produzcan descargas eléctricas.

Suriel detalló que, en la región caribeña, los rayos suelen desarrollarse entre abril y noviembre, coincidiendo con los meses de mayor calor y con la temporada ciclónica.

Indicó que febrero forma parte de la temporada poco convectiva o temporada seca. No obstante, la interacción de la vaguada con el aire cálido y húmedo presente en el Caribe favoreció la formación de una nube de gran desarrollo vertical tipo cumulonimbus, lo que dio paso a los relámpagos.

Precisó además que, en condiciones normales para esta fecha, las temperaturas más frescas asociadas a frentes fríos y masas de aire polar limitan la formación de descargas eléctricas.

Sin embargo, subrayó que durante esta semana la anomalía térmica continuará elevando las temperaturas y la sensación térmica, principalmente en horas del día.