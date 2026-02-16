Pronóstico del clima para la semana en República Dominicana

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El Instituto Dominicano de Meteorología (INDOMET) informó este lunes que durante el transcurso de la tarde se estáran presentando ligeros incrementos nubosos con aguaceros dispersos que pueden ser moderadas en ocasiones con posibles tronadas y ráfagas de viento.

Especialmente en poblados de La Altagracia, La Romana, El Seibo, Hato Mayor, San Pedro de Macorís, Samaná, María Trinidad Sánchez, Duarte, Monte Plata, San José de Ocoa, La Vega, Santiago, Santo Domingo, Pedernales y Baoruco, producto de la incidencia de una débil vaguada en varios niveles de la troposfera sobre Haití y la interacción del viento cálido y húmedo del este/sureste.

Martes

Para mañana martes. el INDOMET dijo que durante las horas matutinas observaremos un patrón meteorológico estable, cielo con nube dispersa y soleada en casi todo el territorio nacional.

No obstante, durante la tarde hasta las primeras horas de la noche, los efectos locales (calentamiento diurno y orográfico), la incidencia de una débil vaguada al noreste del país, provocarán la ocurrencia de aguaceros locales, ráfagas de viento aisladas y posibles tronadas ocasionales, en poblados de las regiones: noreste, sureste, Cordillera Central y zona fronteriza.

Miércoles

Ya para el miércoles, la incidencia de un sistema de alta presión que estará limitando los acumulados de precipitaciones importantes, sin descartar que los efectos del viento del este/noreste y el calentamiento diurno y orográfico podrían generar durante la tarde algunos chubascos aislados sobre localidades del Cibao, la Cordillera Central y la región sureste del país.