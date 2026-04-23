Embajada de EE. UU. emite advertencia a sus ciudadanos en RD ante provincias en alerta

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La Embajada de los Estados Unidos en la República Dominicana emitió este miércoles una advertencia a sus ciudadanos residentes y visitantes, recomendando evitar desplazamientos innecesarios hacia las provincias bajo alerta meteorológicas y mantenerse informados a través de canales oficiales y de los organismos de emergencia del país.

“No camine, nade, ni conduzca a través de rutas inundadas. Evite cruzar puentes. Diríjase a terrenos elevados o a pisos superiores para evitar el aumento del nivel del agua”, exhortó la misión diplomática.

Asimismo, precisó a sus compatriotas que, si su vehículo queda atrapado en el agua, solo deben salir hacia un lugar más alto si es seguro hacerlo. “Deben verificar la profundidad del agua y asegurarse de que no esté en movimiento rápido, ya que tan solo 15 centímetros de agua en movimiento pueden hacer caer a un adulto, y 30 centímetros pueden mover un vehículo”, dijo.

La embajada también recomendó a los estadounidenses en el país caribeño contactar a la Policía u otras autoridades si se encuentran en condiciones peligrosas, y seguir en todo momento las advertencias e instrucciones proporcionadas.

“En caso de emergencia, llame al 911. El número central de la Policía Turística (POLITUR) es 809-200-3500 (asistencia disponible en inglés) o a través de la aplicación móvil “POLITUR APP”, expresó.

Continuó: “Se recomienda encarecidamente a los ciudadanos estadounidenses, residentes o visitantes, inscribirse en el Programa de Viajero Inteligente (Smart Traveler Program), que permite a la Embajada compartir información de emergencia y rutinaria relevante para la República Dominicana: https://step.state.gov/”.

Además, el consulado norteamericano sugirió contar con planes de emergencia, resguardar documentos importantes y seguir las instrucciones del COE y demás organismos de socorro.

Asistencia:

Los ciudadanos estadounidenses que necesiten asistencia de emergencia pueden visitar o comunicarse:

Embajada de los Estados Unidos en Santo Domingo, República Dominicana, Av. República de Colombia 57, Santo Domingo.

Emergencias: 809-567-7775

Consultas no urgentes: SDOAmericans@state.gov

Sitio web: https://do.usembassy.gov/

También puede seguirlos en Twitter y Facebook.

Departamento de Estado – Asuntos Consulares: 1-888-407-4747 (llamada gratuita desde Estados Unidos y Canadá) / 1-202-501-4444 (desde otros países).

Provincias en alerta

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) declaró anoche alerta roja en las provincias de Puerto Plata y Espaillat, debido a la incidencia de una fuerte tormenta acompañada de intensas lluvias que afectan varias zonas del país.

La institución también colocó en alerta amarilla a Monte Cristi, María Trinidad Sánchez, Hermanas Mirabal, Monseñor Nouel, Santiago, La Vega, San José de Ocoa, San Cristóbal, Santo Domingo y el Distrito Nacional.

Mientras que San Juan, Elías Piña, Duarte (en especial el Bajo Yuna), Samaná, Valverde, Santiago Rodríguez, Dajabón, Monte Plata, Peravia y Sánchez Ramírez permanecen bajo alerta verde.