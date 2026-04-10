Santos: RD tiene $300 MM apoyar la investigación

Publicado por Llennis Jiménez Creado: Actualizado:

El Día Mundial de la Ciencia y la Tecnología, conmemorado hoy, encuentra a la República Dominicana -según el ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt)- en un esfuerzo de transformación de su sistema educativo, de cara a una quinta revolución industrial y con un presupuesto de RD$300 millones para apoyar la investigación científica, con 455 solicitudes de proyectos en esta estructura del conocimiento.

El profesor Rafael Santos aprovechó la importancia de la fecha para señalar que el país apoya la investigación por medio del Fondo Nacional de Innovación y Desarrollo Científico y Tecnológico (Fondocyt), el que en la actualidad depura las propuestas que someten investigadores dominicanos para competir por los recursos.

“Son proyectos que van desde investigar temas de las tierras raras hasta qué hacer con el sargazo. Los temas incluyen cómo modernizar la educación y participan investigadores tanto de universidades como investigadores independientes”, sostuvo Santos al conversar con el periódico Hoy acerca del Día Mundial de la Ciencia y la Tecnología, declarado por la Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), en el año en 1982, para destacar la importancia de la investigación y la innovación en la vida cotidiana y el desarrollo sostenible.

El día honra al científico argentino y primer latinoamericano en recibir un Premio Nobel de Ciencias (Medicina, en 1947, doctor Bernardo Houssay.

Expresó que desde el Gobierno del presidente Luis Abinader y desde el sector privado, “se está haciendo un esfuerzo por invertir en el desarrollo tecnológico de nuestro país, lo que incluye la instalación de un ecosistema y la posibilidad de convertir a la provincia de Pedernales en un centro de fabricación de cohetes”.

Precisó que con la tecnología, en la República Dominicana se abre a líneas aéreas, mecánicos de avión, fabricación de drones.

Destacó la fábrica de aviones que tienen las Fuerzas Armadas Dominicanas, así como camiones y tanquetas de combates. “El desarrollo tecnológico se está aprovechando en nuestra agricultura, con máquinas combinadas y vehículos pesados para reducir al máximo la mano de obra en la siembra y cultivo de alimentos y en el cuido de la capa boscosa.

Citó el éxito del acuerdo que firmó el país con una universidad de Estados Unidos para desarrollar semiconductores.