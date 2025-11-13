Sanz Lovatón dice que su apoyo a la gestión de Luis Abinader: "Por encima de cualquier iniciativa política"

Publicado por Goidy Reyes Creado: Actualizado:

El director de la Dirección General de Aduanas Eduardo Sanz Lovatón, quien tiene un buen perfil presidencial, dijo que su apoyo a la gestión histórica del presidente Luis Abinader está por encima de cualquier iniciativa política.

“Y yo no solo soy el colaborador de Luis Abinader, sino que soy su gran amigo y yo tengo un compromiso con su gestión que va por encima de cualquier iniciativa personal que yo en el futuro pueda tener”, dijo Sanz Lovatón quien reúne las cualidades necesarias para dirigir un país.

Durante el Almuerzo Semanal del Grupo de Comunicaciones Corripio dijo que su compromiso con la gestión histórica que está haciendo el mandatario Luis Abinader es lo primordial, y que sus energías están concentradas acompañar y ayudar al presidente.

“Lo esencial es que el gobierno del presidente Abinader pueda satisfacer a la población dominicana, solo con el éxito de Luis Abinader, nosotros podremos pensar en 2028, 2032 y demás, entonces contribuir con el éxito de Luis Abinader, para mí es un compromiso personal pero también es un compromiso histórico”, dijo Lovatón.

El político Eduardo Sanz Lovatón, quien es un exitoso funcionario público y que goza de una buena imagen ante la opinión pública ha sido reconocido a nivel internacional por el gran trabajo que realiza a través de la DGA.